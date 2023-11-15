Максим Споткай: 100 тысяч обращений о семейном насилии – это ужасающая цифра

Руководитель аппарата Сената Парламента, член АНК Максим Споткай в комментарии Zakon.kz высказался о ситуации с семейно-бытовым насилием в Казахстане.

Максим Споткай отметил, что ежегодно в полицию Казахстана поступает почти 100 тысяч обращений по фактам семейно-бытового насилия. Это ужасающая цифра, подчеркнул руководитель аппарата Сената. Он отметил, что к ответственности привлекают всего лишь около 10% виновных.





"Абсолютное большинство потерпевших отказываются от разбирательств. Кто-то примиряется через медиацию. Так или иначе, почти все виновники разными способами уходят от ответственности. Понятно, что все это происходит под давлением родственников или самого дебошира. К сожалению, здесь большую роль играет социальное давление на жертву. В этих условиях очевидно, что нам нужна абсолютно нулевая терпимость в обществе к такого рода преступлениям. Преступник должен знать, что понесет наказание. Жертва должна быть уверена в том, что государство и общество ее защитит", – указал Максим Споткай.

Член АНК указал, что президент Касым-Жомарт Токаев четко обозначил ключевую ценность Справедливого Казахстана – Закон и Порядок. Президент обеспокоен ситуацией и отмечает, что необходимо непримиримо бороться с любыми правонарушениями – от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.

"Бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство – со всем этим должно бороться не только государство и правоохранители, но и все общество, каждый из нас. На законодательном уровне сформирована правовая база для борьбы с этими негативными явлениями. В Казахстане действует специальный закон "О профилактике бытового насилия". Ответственность за такие преступления предусмотрена уголовным и административным кодексами". Максим Споткай

Он отметил, что в этом году по поручению главы государства предприняли серьезные шаги по ужесточению ответственности за преступления в сфере семейно-бытовых отношений. Сенат принял соответствующие поправки в УК и КоАП. Изменения в законодательстве позволили арестовывать дебоширов, чтобы изолировать их от жертв, а также усилили ответственность до трех лет лишения свободы за причинение среднего вреда и до 10 лет – за тяжкие преступления.

"В этом же году приняты поправки в законодательство, позволяющие возбуждать уголовные дела по фактам насилия без заявления потерпевших. Исключена возможность повторного примирения сторон. Таким образом, по поручению Президента страны уже предприняты серьезные шаги по ужесточению ответственности за такого рода преступления. Однако только законодательных мер недостаточно. Самое главное – нулевая терпимость в обществе. И мы видим, что сегодня таковая формируется в нашей стране", – резюмировал Максим Споткай.

15 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителями правоохранительных органов отметил, что в стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений Закона и Порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство, а также решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.