Детский омбудсмен разъяснила, что изменится после принятия нового закона о семейно-бытовом насилии

Детский омбудсмен Динара Закиева высказалась о принятом мажилисменами законопроекте о семейно-бытовом насилии, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня в первом чтении был принят законопроект об обеспечении прав женщин и безопасности детей, над которым по поручению президента все это время мы с госорганами, депутатами и с участием НПО работали. В начале года глава государства обозначил самый важный принцип в борьбе с насилием – развитие в обществе нулевой терпимости к этому злу. Воплощением этого постулата призван стать этот законопроект, обеспечивающий принцип неотвратимости наказания за насилие", – написала Закиева 21 февраля на своей странице в Instagram.

При этом она отметила, что в законопроекте предусмотрен комплексный подход, направленный на:

Во-первых:

профилактику; открытие Центров поддержки семьи в каждом районе; Центров психологической поддержки детей;

закрепление компетенции по организации помощи семьям в трудной жизненной ситуации;

психологическую работу с агрессором (в рамках внедрения института особых требований в УК РК);

закрепление компетенции по разработке программ помощи детям, столкнувшимся с насилием, буллингом.

Во-вторых:

криминализацию насилия; ужесточение наказания за преступления в отношении детей:

– истязание (новая редакция статьи); тяжкий, средний вред здоровью; похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;

– только пожизненное заключение за изнасилование ребенка;

– введение статьи "Приставание сексуального характера к ребенку";

– содержание под стражей на время следственных действий по преступлениям, связанным с насилием в отношении ребенка;

– введение лицензирования организаций, оказывающих услуги детям (МСУ, лагеря);

– ответственность за принудительную высадку ребенка из автобуса;

– ответственность за буллинг и т.д.

"Отдельные нормы законопроекта все еще будут обсуждаться. И при этом важно помнить, что насилие, жестокое обращение ничем и никак нельзя объяснить и оправдать. В этом, думаю, единодушны все, и об этом свидетельствуют, прежде всего, ожидания нашего общества, петиции, обращения и самое печальное – цифры страшной статистики, за каждой из которых стоит жизнь ребенка или его мамы. Нам важно принять эффективный и работающий закон, который сможет поставить эффективный заслон насилию в отношении детей и женщин", – резюмировала детский омбудсмен.

Сегодня, 21 февраля, мажилисмены одобрили в первом чтении проект закона, которым вносится пожизненное наказание за педофилию и убийство детей.