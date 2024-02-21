Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Детский омбудсмен разъяснила, что изменится после принятия нового закона о семейно-бытовом насилии

закон о защите прав детей, Динара Закиева Фото: pexels
Детский омбудсмен Динара Закиева высказалась о принятом мажилисменами законопроекте о семейно-бытовом насилии, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня в первом чтении был принят законопроект об обеспечении прав женщин и безопасности детей, над которым по поручению президента все это время мы с госорганами, депутатами и с участием НПО работали. В начале года глава государства обозначил самый важный принцип в борьбе с насилием – развитие в обществе нулевой терпимости к этому злу. Воплощением этого постулата призван стать этот законопроект, обеспечивающий принцип неотвратимости наказания за насилие", – написала Закиева 21 февраля на своей странице в Instagram.

При этом она отметила, что в законопроекте предусмотрен комплексный подход, направленный на:

Во-первых: 

  • профилактику; открытие Центров поддержки семьи в каждом районе; Центров психологической поддержки детей;
  • закрепление компетенции по организации помощи семьям в трудной жизненной ситуации;
  • психологическую работу с агрессором (в рамках внедрения института особых требований в УК РК);
  • закрепление компетенции по разработке программ помощи детям, столкнувшимся с насилием, буллингом.

Во-вторых:

  1. криминализацию насилия;
  2. ужесточение наказания за преступления в отношении детей:

– истязание (новая редакция статьи); тяжкий, средний вред здоровью; похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;

– только пожизненное заключение за изнасилование ребенка;

– введение статьи "Приставание сексуального характера к ребенку";

– содержание под стражей на время следственных действий по преступлениям, связанным с насилием в отношении ребенка;

– введение лицензирования организаций, оказывающих услуги детям (МСУ, лагеря);

– ответственность за принудительную высадку ребенка из автобуса;

– ответственность за буллинг и т.д.

"Отдельные нормы законопроекта все еще будут обсуждаться. И при этом важно помнить, что насилие, жестокое обращение ничем и никак нельзя объяснить и оправдать. В этом, думаю, единодушны все, и об этом свидетельствуют, прежде всего, ожидания нашего общества, петиции, обращения и самое печальное – цифры страшной статистики, за каждой из которых стоит жизнь ребенка или его мамы. Нам важно принять эффективный и работающий закон, который сможет поставить эффективный заслон насилию в отношении детей и женщин", – резюмировала детский омбудсмен.

Сегодня, 21 февраля, мажилисмены одобрили в первом чтении проект закона, которым вносится пожизненное наказание за педофилию и убийство детей.

Читайте также

В Казахстане утвердили опознавательные знаки судов Погранслужбы
В Казахстане утвердили опознавательные знаки для судов Пограничной службы
Казахстан и Турция придумали, как увеличить грузопоток между странами
Казахстан и Турция придумали, как увеличить грузопоток между странами
Казахстан и Кыргызстан договорились о помощи в авиационном поиске и спасении
Казахстан и Кыргызстан договорились о помощи в авиационном поиске и спасении
Ирина Капитанова
Динара Закиева
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: