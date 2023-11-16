Как преобразуют моногорода и села в Карагандинской области

В Карагандинской области продолжается обновление общественного транспорта и укрепляется транспортная инфраструктура. Кроме того, в моногородах и селах строят жилье, школы и медобъекты.

Как отметил аким области, до конца года для пассажиров закупят 195 удобных автобусов. 154 из них для внутригородских перевозок, и 41 – для междугородних.

Фото: пресс–службы акимата Карагандинской области

"В результате обновится 50 % автобусов, обслуживающих пригород Караганды", – отметил глава области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в СЦК.

Также в этом году уже приведены в порядок и отремонтированы 1354 километров автодорог. Из них более 640 республиканского значения, около 320 километров областных автомобильных путей и более 400 километров новых дорог в городах и районах. Не остались без внимания и 22 поселка в 4 районах области. Там отремонтировали 152 километров путей по проекту "Ауыл – Ел бесігі".

Фото: пресс–службы акимата Карагандинской области

Вы просили – мы построим!



В Карагандинской области в ближайшие два года построят 92 новых медицинских учреждений. По программе "Модернизация сельского здравоохранения". На работу в них приглашают докторов разной специализации, для которых предусмотрена материальная помощь в 5 миллионов тенге каждому.

Фото: пресс–службы акимата Карагандинской области

Такую информацию на брифинге в СЦК озвучил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Глава региона отметил, что так же продолжится реализация проекта "Ауыл – Ел бесігі", в рамках которого возведут 6 медицинских пунктов. А в Балхаше и Темиртау откроются центральные межрайонные больницы. 69 специалистов уже прошли обучение за рубежом.

Масштабное строительство и развитие позволит привлечь в сельские районы и моногорода больше хороших специалистов. Есть потребность в акушерах, педиатрах, терапевтах, кардиологах, травматологах, инфекционистах, медсестрах, фельдшерах и других медицинских кадрах. 14 новых больниц, поликлиник, фельдшерско – акушерских и медпунктов сдадут уже к концу текущего года.

"Для привлечения медиков в сельскую местность выделена дополнительная финансовая поддержка – до 5 млн тенге каждому медработнику", – отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Своевременное оказание квалифицированной помощи сельчанам, в том числе экстренной, когда соблюдается принцип "золотого часа", позволит сохранить здоровье и жизни многих жителей, снизить риск осложнений, уверены разработчики проекта. Таковы стандарты Всемирной организации здравоохранения.

Новые медицинские учреждения в Карагандинской области оснастят современным диагностическим оборудованием, в том числе для применения телемедицины, что позволит эффективно и быстро ставить диагнозы и помогать пациентам. В планах реализация программ по обучению здоровому питанию, образу жизни, планированию семьи, открытию кабинетов развития ребенка и множество других полезных программ.

Между тем расширятся возможности сестринского приема. Больше уделят внимания динамическому наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями.

"Комфортная школа"

Также на брифинге глава Карагандинского региона рассказал о строительстве в центральной области Казахстана 22 новых общеобразовательных учебных заведений. 18 из них – это "Комфортные школы". 10 уже возводят. Программа охватит не только областной центр Караганду, но и многие города и районы. На очереди так же современный Дворец школьников.

Фото: пресс–службы акимата Карагандинской области

Цель национального проекта – полное устранение аварийных школ, открытие просторных учебных организаций, отказ от трехсменной системы, строительство просторных вместительных классов для детей. Новые школы будут комфортны как для учеников, так и для педагогов. Предметные кабинеты оснастят современным оборудованием, лабораториями. Появится больше компьютерных классов, STEM–лабораторий, курсов робототехники. Особое внимание уделят трудовому обучению мальчиков и девочек. В новых школах откроют мастерские и творческие студии для ребят разного возраста.

Кроме того в целом по региону дополнительным образованием охватят одну тысячу детей. Различные кружки и секции смогут посещать 53 тысячи ребят. А школьный автопарк пополнится 72 теплыми и удобными автобусами для детей.

"Мы застраиваем не только областной центр, но и наши моногорода и районы. Всего в области введено 392,3 тысячи квадратных метров жилья, до конца года доведём эту цифру до 400 тысяч квадратных метров. В Караганде будет ещё один современный Дворец школьников", – поделился планами аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в СЦК.

Фото: пресс–службы акимата Карагандинской области

Для социально уязвимых слоев населения выкуплено 185 квартир. 123 многодетные семьи уже стали новоселами. Помогают также молодым специалистам. Ипотеку под 5 % годовых выдали 97 сотрудникам. Данная программа в области пользуется особенной популярностью . В планах продолжить социально – значимую работу.

"Обеспечение жильем – одна из приоритетных задач в регионе. Программой "Ипотека для молодых семей" уже воспользовались 97 семей, в планах выдать 153 займа. Также действует региональная программа льготной ипотеки для шахтеров и металлургов, выдан 121 ипотечный кредит на 2 миллиарда тенге", – проинформировал глава региона.