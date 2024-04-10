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Законодательство РК

В Карагандинской области для развития моногородов планируют создавать малые промышленные зоны

В Карагандинской области для развития моногородов планируют создавать малые промышленные зоны, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 11:52 Фото: gov.kz
В Карагандинской области осталось четыре моногорода, благодаря успешной работе по диверсификации экономики Сарань выведена из этой категории, сообщает Zakon.kz.

Посредством проведенной масштабной работы по диверсификации экономики город Сарань, где в 2021 году была запущена и успешно функционирует индустриальная зона Saran и реализован ряд крупных якорных проектов, выведен из категории моногородов приказом Министерства национальной экономики РК.

По данным Министерства национальной экономики, в Сарани после создания индустриальной зоны наблюдается положительная динамика: рост налоговых отчислений в бюджет города в 4,5 раза, свыше 2 тыс. новых рабочих мест. Образованы новые производства: по выпуску автобусов, автомобильных шин, бытовой техники.
"В Карагандинской области четыре моногорода – это Темиртау, Балхаш, Шахтинск, Абай. Они обеспечивают 57% всей обрабатывающей промышленности области и вложение инвестиций порядка 22% от общего объема. Численность жителей – 312 тыс. чел., или 28% от населения области", – сообщила руководитель Управления экономики Татьяна Аблаева.

Основные механизмы развития моногородов определены Планом территориального развития Республики Казахстан до 2025 года. В Карагандинской области с 2022 года реализуется Дорожная карта по развитию моногородов. Проводятся мероприятия по улучшению инфраструктурной и транспортной обеспеченности, экологической ситуации, развитию образования и здравоохранения.

По сведениям Управления экономики Карагандинской области, в 2023 году было реализовано 56 проектов для улучшения инфраструктуры. В Балхаше продолжается реконструкция водопроводных и тепловых сетей. Тепловые сети модернизируются в Темиртау, в Шахтинске меняют водопроводные сети.

Для диверсификации экономики в моногородах реализуют якорные проекты. Точкой роста должны стать малые промышленные зоны. Для их создания определены потенциальные площадки на базе пустующих помещений. Местные власти подведут туда недостающую инфраструктуру.

В Балхаше для формирования новых резервов роста проводятся поисковые работы на редкоземельные металлы на участке Кенкудук.
Еще одна из задач – локализация МСБ вокруг градообразующих компаний. По информации Управления экономики, в области 874 предприятия малого и среднего предпринимательства работают на производственные и потребительские нужды крупных компаний в сфере логистики, строительства, общепита и других услуг.
В моногородах создаются и новые производства. К примеру, в Темиртау в этом году планируется запуск двух крупных проектов: по производству спецкокса и продукции для горношахтной отрасли.

В рамках Единой комплексной программы поддержки предпринимательства для моногородов предусмотрено субсидирование процентной ставки по кредитам под 7%. В Карагандинской области также реализуется региональная программа "Кәсіпкер", по которой субъекты МСБ могут получить кредиты под низкий процент на развитие своего дела.

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