Новая ипотечная программа, 20-миллионный казахстанец, средний размер пенсии: итоги дня

В Казахстане планируют запустить новую ипотечную программу для молодых семьей. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец. Средний размер совокупной пенсии в Казахстане на 1 ноября 2023 года составил 120 873 тенге, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане планируют запустить программу "9-20-25" для молодых семей

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова в СЦК высказалась о возможности запуска программы для молодых семьей "9-20-25". Она сообщила, что программа пока в планах.

"Мы предполагаем выпустить облигации банка. Мы думаем, что было бы интересно сделать именно программу для молодых семей. У нас есть государственная программа "Бакытты отбасы" – участвуют многодетные, семьи воспитывающие инвалидов, инвалиды 1-2 группы и дети-сироты – 4 приоритетное группы. В последнее время молодые семьи часто к нам обращаются и говорят, что у них один ребенок, что они находятся на старте пути, но у них тоже нет жилья, что они не госслужащие, не могут по этим категориям встать в очередь", – пояснила она.

При этом она отметила, что ставка по ней, возможно, будет выше, так как деньги будут привлекаться с рынка. Подробнее по ссылке.

Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец, в связи с чем поздравил соотечественников.

"Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", – написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в X.

Материал по теме Айгерим Абдрашитова: Как в Казахстане повышают рождаемость

В Бюро национальной статистики Казахстана предоставили информацию о том, что 20-миллионными жителями страны стали пятеро детей.

"20-миллионными жителями страны стали 5 детей, родившихся в 08:10 14 ноября 2023 года. Юбилейные граждане Казахстана появились на свет в Улытауской, Жетысуской, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них три мальчика и две девочки". Бюро нацстатистики РК

Материал по теме Карин: Рост населения превысил самые оптимистичные прогнозы

Замруководителя Бюро нацстатистики Максат Турлубаев рассказал, как определили 20-миллионного жителя Казахстана.

"В рамках интеграции с административными источниками и средних темпов ежемесячного прироста населения мы определили, что 20-миллионный гражданин появится на свет в ноябре. По состоянию на 13 ноября мы определили, что нам до достижения миллионного показателя осталось 277 человек. Далее с учетом поступивших данных по естественному движению и миграции населения за 14 ноября мы определили время рождения миллионного гражданина... Мы искренне поздравляем всех казахстанцев с этой значимой вехой – теперь нас официально 20 миллионов!" Максат Турлубаев

По его словам, "дату рождения 20-миллионного гражданина определили с учетом всех имеющихся демографических событий, числа родившихся и прибывших в страну и числа умерших и выбывших из республики".

Материал по теме 20-миллионным казахстанцам подарят сертификаты на два млн тенге

Вице-министр труда Ербол Оспанов рассказал, какие меры предпринимаются для повышения численности населения. Подробнее здесь.

Назван средний размер пенсии в Казахстане

Средний размер совокупной пенсии в Казахстане на 1 ноября 2023 года составил 120 873 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 980 тенге, базовой пенсии – 37 893 тенге.

По состоянию на 1 ноября 2023 года в стране проживает 2 млн 320 тыс. пенсионеров. С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,7 триллиона тенге.

"Из них на выплату базовой пенсии направлено 845,2 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 910 млрд тенге", – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В Казахстане планируют изъять из обращения банкноты 5000 тенге старого образца

Национальный банк РК подготовил постановление правления "О замене и установлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и образца 2023 года", сообщает Zakon.kz.

"Начать с 25 декабря 2023 года замену находящихся в обращении банкнот национальной валюты РК номиналом 5000 тенге образца 2011 года (банкнота старого образца) на банкноты национальной валюты РК номиналом 5000 тенге с измененным дизайном образца 2023 года (банкнота нового образца)", – говорится в документе.

Период параллельного обращения банкнот старого и нового образца устанавливается с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года. Подробнее здесь.

"Нацфонд – детям": Токаев подписал закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования".

Согласно документу, на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда. На эти средства в будущем они смогут улучшить жилищные условия или получить образование. При этом покупка или улучшение условий жилья допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учебу разрешается и в зарубежном учебном заведении. Более подробно можете узнать по ссылке.

Замглавы МВД: Все руководство ДП Жетысуской области уволили после скандала с изнасилованием

Замминистра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал, что все руководство Департамента полиции Жетысуской области уволили после скандала с изнасилованием девушки, в котором подозревают начальника УП Талдыкоргана Марата Куштыбаева.

Материал по теме МВД обратилось к казахстанцам

Замглавы МВД напомнил, что на место выехала группа полицейских для служебного расследования.

"Группа занималась служебным расследованием в том числе по последнему факту – изнасилованию начальником управления Талдыкоргана. И другие факты в ходе этого служебного расследования были тщательно проверены, и выводы вчера министром внутренних дел сделаны. Практически все руководство Департамента полиции освободили от занимаемых должностей. (...) Министр снял с должности главу полиции, вплоть до его заместителей". Марат Кожаев

Токаев назначил замглавы МВД

Касым-Жомарт Токаев назначил Айдоса Рысбаева заместителем министра внутренних дел. Соответствующий документ опубликован на Акорде.

"Распоряжением главы государства Рысбаев Айдос Какашаулы назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Когда и каким образом казахстанцы смогут расплачиваться цифровым тенге

15 ноября 2023 года в день национальной валюты на XI Конгрессе финансистов Казахстана запустили цифровой тенге и состоялась первая реальная розничная транзакция с использованием цифровых тенге.

Материал по теме Топ-7 ошибок казахстанских инвесторов на фондовых рынках

По словам председателя Национальной платежной корпорации Казахстана (NPCK) Бинура Жаленова, цифровой тенге – это третья форма национальной валюты, которая введена в дополнение к наличным и безналичным платежам.

Как и когда казахстанцы смогут расплачиваться цифровой валютой, можете узнать здесь.

Суперстойкую дорожную разметку разработали казахстанские ученые

Ученые Казахстанского научно-исследовательского института разработали гидро-, термостойкую дорожную разметку для сурового климата Казахстана.

"Инновационный материал имеет длительный срок службы за счет повышенной стойкости к истиранию и размягчению во влажных условиях, а также к растрескиванию при отрицательных температурах за счет придания достаточной эластичности и гибкости", – рассказали в Министерстве транспорта РК.

Спорт

Итоговый турнир ATP: Даниил Медведев стал первым полуфиналистом. Результаты и видеообзоры матчей

БК "Астана" одержал третью победу в Единой Лиге ВТБ

Бейбит Жукаев покидает турнир серии "Челленджер" в США

Денис Евсеев вышел во второй круг турнира в Швеции

"Кайрат" и "Приштина" откроют элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу

Министр спорта посетил тренировку сборной Казахстана по футболу

"Барыс" усилился перед тремя выездными играми в КХЛ

Интересное в мире

Дженнифер Энистон впервые прокомментировала смерть Мэттью Перри

Ученые нашли планету, на которой идет песчаный дождь

Массовые беспорядки из-за концерта Coldplay произошли в Индонезии

Фокусники менее подвержены психическим расстройствам, чем музыканты, художники и юмористы

Умер экс-участник группы "Би-2"

Грыжи межпозвоночных дисков будут восстанавливать биологическим пластырем

Мать четверых детей грозится подать иск против бразильского футболиста Неймара

Основателя сетей "Тануки" и "Ерш" объявили в розыск в России

Нигерийский беженец-гей завел в Британии трех детей и провернул аферу на 220 тысяч фунтов