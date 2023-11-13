Начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании

13 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация, что по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины задержали начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Информацию Zakon.kz подтвердил начальник Департамента полиции Жетысуской области Атыгай Арыстанов.

Глава полиции региона уточнил, что начальник Талдыкорганской городской полиции "водворен под стражу в изолятор временного содержания".

"Он подозревается в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 120 ("Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей") УК РК". Атыгай Арыстанов

Он отметил, что обстоятельства изучаются в рамках досудебного расследования с назначением необходимых экспертиз.

"Расследование уголовного дела взято на особый контроль МВД РК", – добавил Атыгай Арыстанов.

Начальником Управления полиции Талдыкоргана является Марат Куштыбаев.

Фото: gov.kz

Отметим, что ранее Марата Куштыбаева не раз обвиняли в том, что он в нецензурной форме критикует работу подчиненных. Пару раз аудиозаписи утекали в Сеть.

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К примеру, один из таких случаев был зафиксирован в сентябре 2019 года. По итогам служебного расследования Марат Куштыбаев был освобожден от должности начальника Местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области.

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О похожем случае, связанном с нецензурной бранью и Маратом Куштыбаевым, стало известно в августе 2023 года. Подробнее по ссылке выше.