Начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании
Глава полиции региона уточнил, что начальник Талдыкорганской городской полиции "водворен под стражу в изолятор временного содержания".
"Он подозревается в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 120 ("Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей") УК РК".Атыгай Арыстанов
Он отметил, что обстоятельства изучаются в рамках досудебного расследования с назначением необходимых экспертиз.
"Расследование уголовного дела взято на особый контроль МВД РК", – добавил Атыгай Арыстанов.
Начальником Управления полиции Талдыкоргана является Марат Куштыбаев.
Фото: gov.kz
Отметим, что ранее Марата Куштыбаева не раз обвиняли в том, что он в нецензурной форме критикует работу подчиненных. Пару раз аудиозаписи утекали в Сеть.
К примеру, один из таких случаев был зафиксирован в сентябре 2019 года. По итогам служебного расследования Марат Куштыбаев был освобожден от должности начальника Местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области.
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О похожем случае, связанном с нецензурной бранью и Маратом Куштыбаевым, стало известно в августе 2023 года. Подробнее по ссылке выше.