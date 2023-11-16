Карин: Рост населения превысил самые оптимистичные прогнозы

Государственный советник РК Ерлан Карин 16 ноября 2023 года напомнил, что численность населения Казахстана достигла 20 млн человек, сообщает Zakon.kz.

По его словам, по прогнозам как международных, так и отечественных экспертов, вплоть до самых недавних, данный показатель должен был быть достигнут в лучшем случае только к 2024 году.

"Согласно прогнозам ООН от 2017 года, ожидалось, что население Казахстана достигнет 20,301 млн человек к 2030 году. Позднее, в 2019 году, ООН дала более оптимистичный прогноз – 20,639 млн человек к 2030 году". Ерлан Карин

Даже в самых свежих прогнозах, продолжает он, были более умеренные ожидания по росту численности населения.

"Так, в 2022 году Центр развития трудовых ресурсов прогнозировал, что население Казахстана составит 20,312 млн человек в 2024 году при оптимистическом сценарии, либо 20, 083 млн человек в 2025 году при пессимистическом сценарии. Однако благодаря росту рождаемости, увеличению продолжительности жизни и сокращению смертности динамика роста населения в Казахстане превысила даже самые оптимистичные прогнозы". Ерлан Карин

Материал по теме Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец

Утром 16 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников. Президент сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец.

Позднее в Бюро национальной статистики предоставили информацию о том, что 20-миллионными жителями Казахстана стали пятеро детей. Юбилейные граждане появились на свет в Улытауской, Жетысуской, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них три мальчика и две девочки.