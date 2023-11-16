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Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец

Токаев сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец Фото: Zakon.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников. 16 ноября 2023 года президент сообщил, что родился 20-миллионный казахстанец, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что численность населения Казахстана достигла 20 миллионов!

"Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства", – написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в X.

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Опубликованы новые данные о численности казахстанцев

30 октября 2023 года в Бюро национальной статистики рассказали, на сколько процентов выросла численность населения Казахстана за 12 лет – с 2009 по 2021 год.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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