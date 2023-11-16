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Как определили 20-миллионного жителя Казахстана

Как определили 20-миллионного жителя Казахстана Фото: pixabay
Заместитель руководителя Бюро национальной статистики Максат Турлубаев на брифинге в СЦК 16 ноября рассказал, как определили 20-миллионного жителя Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Максат Турлубаев напомнил, что 14 ноября 2023 года численность населения Казахстана официально достигла отметки в 20 млн человек.

Он отметил, что 1 ноября Бюро опубликовало данные о численности населения. По состоянию на 1 октября 2023 года она составила 19 967 964 человека.

"То есть до отметки в 20 млн нам не хватало 32 тыс. человек. Таким образом, в рамках интеграции с административными источниками и средних темпов ежемесячного прироста населения мы определили, что 20-миллионный гражданин появится на свет в ноябре. По состоянию на 13 ноября мы определили, что нам до достижения миллионного показателя осталось 277 человек. Далее с учетом поступивших данных по естественному движению и миграции населения за 14 ноября мы определили время рождения миллионного гражданина. Это действительно значимый момент для нашего государства. Мы искренне поздравляем всех казахстанцев с этой значимой вехой – теперь нас официально 20 миллионов! Дату рождения 20-миллионного гражданина определили с учетом всех имеющихся демографических событий, числа родившихся и прибывших в страну и числа умерших и выбывших из республики", – сообщил Максат Турлубаев.

По словам замглавы Бюро национальной статистики, согласно показателям базы данных населения, 14 ноября 2023 года в 8:10 в разных регионах страны одновременно родилось пятеро детей, которые стали 20-миллионными жителями страны. "Юбилейные" граждане Казахстана родились в Атырауской, Акмолинской, Жетысуской, Туркестанской и Улытауской областях. Среди них три мальчика и две девочки.

В первый год независимости численность населения Казахстана составляла 16,4 млн человек. С того момента численность населения страны увеличилась более чем на 22%. Заметнее всего население выросло в Шымкенте, Туркестанской и Мангистауской областях – на 22-24%. За всю историю независимого Казахстана наибольший пик рождаемости зафиксировали в 2021 году, когда на свет появился 446 491 ребенок.

Ранее о рождении 20-миллионного жителя Казахстана сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

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