Астанчане провели флешмоб в честь 20-миллионого жителя

Фото: gov.kz

Молодые люди выстроились в виде цифры 20 и подняли вверх флаг Казахстана в честь 20-миллионого жителя страны, сообщает Zakon.kz.

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