Астанчане провели флешмоб в честь 20-миллионого жителя
Фото: gov.kz
Молодые люди выстроились в виде цифры 20 и подняли вверх флаг Казахстана в честь 20-миллионого жителя страны, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает пресс-служба столичного акимата, всего в мероприятии приняли участие 200 волонтеров.
16 ноября президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что численность населения Казахстана достигла 20 млн человек. 20-миллионные жители страны родились в 5 регионах республики.
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