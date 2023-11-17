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Астанчане провели флешмоб в честь 20-миллионого жителя

флешмоб Фото: gov.kz
Молодые люди выстроились в виде цифры 20 и подняли вверх флаг Казахстана в честь 20-миллионого жителя страны, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба столичного акимата, всего в мероприятии приняли участие 200 волонтеров.


16 ноября президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что численность населения Казахстана достигла 20 млн человек. 20-миллионные жители страны родились в 5 регионах республики.

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