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Законодательство РК

Экс-руководителя Управления транспорта Шымкента осудили на 3,5 года

Экс-руководителя Управления пассажирского транспорта Шымкента осудили на 3,5 года Фото: freepik
Судебная коллегия по уголовным делам суда Шымкента признала экс-руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Шымкенту Мухтара Коканбаева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил руководитель в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин, Коканбаеву назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года.

"Суд первой инстанции оправдал Коканбаева, который был задержан Антикоррупционной службой при получении 13 млн тенге от представителя ТОО за оказание содействия в субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса", – напомнил Ергарин.

Cуд вынес оправдательный приговор Коканбаеву 16 ноября 2023 года. Тогда он заявил, что пока точно не может сказать, чем будет заниматься и что делать.

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