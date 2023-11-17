Более 76 млн тенге зарплаты задолжали работникам медицинской клиники в Актау

Почти 300 сотрудников медицинской клиники в Актау не получали заработную плату вовремя. Нарушение закона устранили только после вмешательства прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области 17 ноября, сотрудники ведомства выявили нарушения трудового законодательства в работе ТОО "Медицинская клиника "Сенім". Оказалось, что 287 сотрудников учреждения два месяца подряд не получали зарплату.

Сумма долгов по зарплате перед работниками клиники превысила 76 млн тенге. По выявленным нарушениям городская прокуратура внесла представление в управление государственной трудовой инспекции. Работодателя, который задерживал сотрудникам зарплату на миллионные суммы, в итоге оштрафовали на 100 МРП (345 тыс. тенге).

Сейчас всем сотрудникам клиники полностью выплатили зарплату, их права восстановлены в полном объеме.



В конце сентября сообщалось, что алматинские работодатели возместили своим сотрудникам долги по зарплате на общую сумму свыше 700 млн тенге.