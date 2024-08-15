Предприятие в Акмолинской области задолжало работникам 397 млн тенге
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прокуратура в Акмолинской области приняла меры к одному из предприятий, чтобы оно погасило перед работниками задолженность по заработной плате, сообщает Zakon.kz.
15 августа 2024 года в результате проверки прокуратуры Зерендинского района установлено, что у госпредприятия района образовалась задолженность по заработной плате перед 943 работниками на общую сумму 397 млн тенге.
По акту надзора задолженность погашена в полном объеме, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, защищены конституционные права указанных граждан.
Ранее руководитель управления по вопросам молодежной политики города Астаны Самат Ибраев рассказал, столько молодых людей в городе безработные.
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