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Предприятие в Акмолинской области задолжало работникам 397 млн тенге

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 04:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прокуратура в Акмолинской области приняла меры к одному из предприятий, чтобы оно погасило перед работниками задолженность по заработной плате, сообщает Zakon.kz.

15 августа 2024 года в результате проверки прокуратуры Зерендинского района установлено, что у госпредприятия района образовалась задолженность по заработной плате перед 943 работниками на общую сумму 397 млн тенге.

По акту надзора задолженность погашена в полном объеме, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, защищены конституционные права указанных граждан.

Ранее руководитель управления по вопросам молодежной политики города Астаны Самат Ибраев рассказал, столько молодых людей в городе безработные.

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