Предприятие в Акмолинской области задолжало работникам 397 млн тенге

Прокуратура в Акмолинской области приняла меры к одному из предприятий, чтобы оно погасило перед работниками задолженность по заработной плате, сообщает Zakon.kz.

15 августа 2024 года в результате проверки прокуратуры Зерендинского района установлено, что у госпредприятия района образовалась задолженность по заработной плате перед 943 работниками на общую сумму 397 млн тенге.

По акту надзора задолженность погашена в полном объеме, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, защищены конституционные права указанных граждан.

Ранее руководитель управления по вопросам молодежной политики города Астаны Самат Ибраев рассказал, столько молодых людей в городе безработные.