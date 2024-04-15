О лавинах в горах предупредил ДЧС Алматинской области

В горах Алматинской области с 15 по 18 апреля сохраняется лавинная опасность, сообщает Zakon.kz.

ДЧС Алматинской области обратился к жителям и туристам с просьбой не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

"На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", – отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Алматы 15 апреля 2024 года на Большом Алматинском озере сошла лавина.

