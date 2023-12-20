Казахстанским аграриям повысят тарифы на воду с 1 января 2024 года

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в кулуарах Мажилиса 20 декабря рассказал о планах повысить тарифы на воду для фермеров с 1 января 2024 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Нуржигитов перечислил итоги работы своего ведомства с антимонопольным комитетом.

"С 1 января 2024 года средневзвешенный тариф увеличивается на 1 тенге за м³. Это позволит повысить заработную плату работников на 25%, средняя зарплата составит 211 тыс. тенге. И мы дополнительно в течение пяти лет привлечем более 100 млрд тенге инвестиций в ремонт и реконструкцию ирригационных систем", – заявил министр.

В целом, по его словам, эта мера не должна негативно отразиться на стоимости сельхозпродукции, так как у Министерства сельского хозяйства есть программа субсидирования поливной воды от 50 до 85%.

"Государство субсидирует фермерам поливную воду. Если фермеры используют влагосберегающие технологии, соответственно, субсидирование будет увеличиваться", – резюмировал глава Министерства водных ресурсов и ирригации.

17 ноября Нуржан Нуржигитов говорил, что по новому тарифу с 1 января 2024 года фермеры будут платить в случае сверхнормативного использования воды.