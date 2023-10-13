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Законодательство РК

Каким будет новый Водный кодекс Казахстана

Каким будет новый Водный кодекс Казахстана Фото: Zakon.kz
Глава недавно созданного Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал о работе над новым Водным кодексом Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что его ведомство разрабатывает Водный кодекс в новой редакции с учетом актуальных вопросов и новых вызовов.

"На начальном этапе изучали международную практику в области национального законодательства и водных ресурсов (Австралия, Германия, Израиль, Канада, Узбекистан). Провели рабочие поездки в бассейновые инспекции для выявления слабых сторон действующего водного законодательства".Нуржан Нуржигитов

Среди новых направлений в проекте документа:

  • ирригация и дренаж;
  • водоснабжение и водоотведение;
  • разрабатываются новые разделы по безопасности плотин.

В рамках нового Водного кодекса подразумевается:

  • передача надзорных функций бассейновым инспекциям в целях повышения оперативности контроля за соблюдением лимитов водопользования;
  • управление качеством поверхностных и подземных вод;
  • прорабатываются вопросы государственной поддержки водного хозяйства.
"Все эти поправки и нововведения прорабатываем совместно с заинтересованными государственными органами, отраслевыми экспертами, организациями, в том числе международными. Новый проект Водного кодекса поднимет социально-экономическое положение страны. Также в отношении структуры министерства начали работу по увеличению штатной численности бассейновых инспекций в области использования и охраны водного фонда".Нуржан Нуржигитов

Также, по его словам, планируют реконструировать 15 действующих водохранилищ, построить 20 новых водохранилищ, модернизировать и оцифровать не менее 3,5 тысяч километров каналов.

4 сентября бывшего акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова назначили министром водных ресурсов и ирригации РК. 6 сентября президент принял нового министра и дал ему ряд поручений.

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