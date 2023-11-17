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Во всех медучреждениях Абайской области объявили карантин

Во всех медучреждениях Абайской области объявили карантин Фото: primeminister.kz
17 ноября 2023 года акимат Абайской области выступил с обращением. Как оказалось, карантин объявлен во всех медицинских учреждениях региона, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении говорится, что на основании письма управления санитарно–эпидемиологического контроля ДСЭК области в регионе установили карантин во всех медицинских организациях.

Также говорится, что в настоящее время в области отмечается стабильная эпидемическая ситуация по кори: с мая месяца зарегистрировано 75 лабораторно подтвержденных случаев кори.

"К сожалению, в отличие от предыдущих вспышек заболеваемости кори, на сегодняшний день регистрация идет преимущественно среди детей малых лет, и надо отметить, что 56,0% (42 случая) всех случаев кори приходится на детей до 5-ти летнего возраста".Пресс-служба акимата Абайской области

На сегодня в области находятся на стационарном лечении с корью 7 детей и 3 взрослых, в тяжелом состоянии детей и взрослых нет. Занятость инфекционных коек по кори составляет 12,5%.

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Анастасия Московчук
Абайская область
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