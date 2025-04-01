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Происшествия

В области Абай объявили карантин из-за болезни скота: коров пустили на убой

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 05:00 Фото: primeminister.kz
Карантин из-за вспышки бруцеллёза среди скота объявлен в области Абай, сообщает Zakon.kz.

Болезнь поразила почти 200 коров, их уже пустили на убой. А в селе Булак вводят ограничительные мероприятия, передает "Седьмой канал".

Местные жители теперь опасаются, что из-за вспышки бруцеллёза могут потерять оставшийся скот и тогда они вовсе останутся без заработка. Многие живут за счет частного подворья, люди ездят в город продавать домашнее масло, молоко и мясо.

"У меня 12 коров заболели, у соседа 24, у других односельчан еще 28. За это время мы лишись уже около 300 коров. Теперь, пока карантин не закончится, ветеринары не могут даже поставить вакцины здоровому скоту. А если самому ее купить и поставить, то прививка будет считаться недействительной", – поделился проблемой житель села Булак Серикхан Серикбайулы.

В ветеринарной инспекции заявили, что ситуацию держат под контролем. Если считать с крестьянскими хозяйствами, а их в округе 15, то на бойню отправили 193 зараженных животных. К слову, за три месяца в этом селе выявили около 50 новых случаев бруцеллёза.

Недавно стало известно, что в Кызылординской области для спасения домашнего скота выделили 284 млн тенге.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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