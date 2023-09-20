Зона риска: в Абайской области село на карантине, а пациента изолировали

В селе Жетыжар Бескарагайского района Абайской области с 19 сентября объявлен карантин из-за подозрения на возникновение очага сибирской язвы. В самом населенном пункте объявлена чрезвычайная ситуация, которая продлится до выяснения всех обстоятельств и постановки точного диагноза.

Корреспондент Zakon.kz выяснил детали и узнал, как долго продлится карантин в селе. Так, 15 сентября за помощью к сельскому врачу обратился житель того самого села Жетыжар, что Бескарагайском районе. У него на левой щеке образовался небольшой гнойник, схожий с фурункулом, который доставлял боль. Не имея возможности поставить точный диагноз, сельский врач направила больного на консультацию хирурга в областной центр – Семей. Здесь и заподозрили, что у больного может быть сибирская язва.

Больной был помещен в стационар областной инфекционной больницы, у него в срочном порядке был взят ПЦР-анализ. Однако, по словам заместителя акима Бескарагайского района Алмаса Тастанбекова, экспресс-анализ предварительный диагноз у больного не подтвердил.

Тем не менее анализы крови пациента в срочном порядке были отправлены в специализированную лабораторию Усть-Каменогорска. Результаты специалисты обещают получить не ранее 22 сентября.

"Как только поступило сообщение о подозрении на сибирскую язву, в селе Жетыжар был выявлен весь круг контактных лиц с этим пациентом. Опрошены его жена, дети, родственники, соседи. Ни у кого из них нет жалоб на состояние здоровья. Все контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников", – сообщил Алмас Тастанбеков корреспонденту Zakon.kz.

По данному факту накануне состоялось внеочередное заседание областной и районных комиссий, где было принято решение объявить в селе карантин и ввести режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба до выяснения всех обстоятельств дела.

Уже вчера, 19 сентября, на выезде из села Жетыжар были установлены блокпосты санитарно-эпидемиологического контроля. Был ограничен выезд из села для всех его жителей. Также введен запрет на убой скота до завершения карантинных мероприятий.

"В настоящий момент по всем дворам села работают ветеринарные бригады, которые проводят отбор проб и анализы у всех сельскохозяйственных животных. Пока фактов падежа или заболевания скота сибирской язвой в селе не выявлено", – сообщил руководитель Управления ветеринарии Абайской области Ержан Барышев.

По его словам, ведется отбор проб почвы и мяса ранее забитых животных на наличие признаков сибирской язвы. Все анализы проводятся в специализированной ветеринарной лаборатории.

Отметим, что в селе Жетыжар насчитывается 6 тыс. голов крупного рогатого скота, 7 тыс. голов мелкого рогатого скота и 1,5 тыс. лошадей. Каждое животное будет обследовано. По словам руководителя Управления ветеринарии Абайской области, ждать результаты проб и анализов, взятых у животных, придется от 3 до 15 дней.

Как отметил Ержан Барышев, все необходимые эпизоотические мероприятия и прививки животные получили еще весной. Однако сейчас в возможном очаге инфекции будет проведена повторная прививочная кампания для всего поголовья сельскохозяйственных животных села Жетыжар.

"Если диагноз сибирской язвы подтвердится, то мы будем организовывать поиски очага возникновения опасной инфекции. Впрочем, уже сейчас выясняются все обстоятельства, где и с кем контактировал больной и от кого мог заразиться инфекционным заболеванием", – уточнил заместитель акима Бескарагайского района Алмас Тастанбеков.

По его словам, в селе Жетыжар ранее не было регистрации ни одного случая заболевания сибирской язвой.

Как рассказала доцент кафедры ветеринарии факультета ветеринарии и агроменеджмента Университета имени Шакарима Марал Нуркенова, основным источником заражения животных сибирской язвой является почва.

"Споры возбудителя могут годами персистировать (присутствовать. – Прим. Zakon.kz) в почве, сохраняя жизнеспособность и патогенные свойства. Они представляют собой потенциальный источник инфекции для восприимчивых животных. Споры попадают в организм преимущественно травоядных животных, где превращаются в вегетативные формы, которые способны вызывать болезнь. Труп животного, павшего от сибирской язвы, – наиболее значимый фактор передачи инфекции, так как содержит большое количество сибиреязвенных бацилл и заражает почву", – пояснила Марал Нуркенова.

Поэтому, по ее мнению, важно проводить своевременные профилактические мероприятия, в которых участвуют медицинские, ветеринарные службы, хозяйственно-административные органы.

"Основной причиной ежегодных случаев и вспышек заболеваемости сибирской язвой людей является неконтролируемый подворный убой скота и реализация мяса населению, проживающему в активных очагах сибирской язвы. Заболевание животных связано с отсутствием вакцинации против сибирской язвы или применением некачественной вакцины", – дополнила Марал Нуркенова.

По мнению эксперта, при сибирской язве должна качественно работать система надзора. Она должна отслеживать биологические особенности инфекционного процесса – источник инфекции, пути передачи, клинику, а также природные и социальные факторы, которые могут влиять на масштабы распространения сибирской язвы.

"Это, прежде всего, ландшафты, почва, водные ресурсы, климат, катаклизмы природного (наводнения, землетрясения) и человеческого (теракты) происхождения. К социальным факторам можно отнести хозяйственные и бытовые условия жизни людей, проводимые меры профилактики против сибирской язвы и борьба с ней. Особенности эпидемиологического надзора за сибирской язвой определяются своеобразием эпидемического процесса этой инфекции. При сибирской язве не создается эпидемический процесс, как при многих инфекционных заболеваниях, так как заболевания людей не вызывают непрерывную цепь явлений и не взаимосвязаны между собой", – уточнила кандидат ветеринарных наук.

По ее словам, заболевание людей сибирской язвой возникает либо в результате непосредственного заражения от больного животного, либо через продукты животноводства, полученные от больных животных, либо через объекты окружающей среды.

Учитывая эту особенность заболевания, надзор за сибирской язвой должен носить комплексный характер – это выявление, учет, паспортизация и постоянное слежение за санитарно-ветеринарным состоянием и проявлениями эпизоотологической или эпидемиологической активности стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов.