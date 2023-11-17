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Законодательство РК

В Казахстане появился новый профессиональный праздник

В Казахстане появился новый профессиональный праздник Фото: pixabay
17 ноября 2023 года переутвержден Перечень профессиональных праздников, согласно которому 1 февраля определен Днем работников гражданской авиации Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете гражданской авиации, данное предложение поступило от Объединенного Совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Республики Казахстан.

"Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК проделаны все соответствующие работы по определению данного праздника и Министерством труда и социальной защиты населения РК поддержана данная инициатива".Пресс-служба КГА РК
В Казахстане появился новый профессиональный праздник

Фото: пресс-служба КГА РК

Специалисты подчеркивают, что данный профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации РК и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства.

 О том, что в перечне праздничных дат появится еще один праздник, сообщалось еще в июне 2023 года.

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