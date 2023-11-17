В Казахстане появился новый профессиональный праздник

17 ноября 2023 года переутвержден Перечень профессиональных праздников, согласно которому 1 февраля определен Днем работников гражданской авиации Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете гражданской авиации, данное предложение поступило от Объединенного Совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Республики Казахстан.

"Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК проделаны все соответствующие работы по определению данного праздника и Министерством труда и социальной защиты населения РК поддержана данная инициатива". Пресс-служба КГА РК

Фото: пресс-служба КГА РК

Специалисты подчеркивают, что данный профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации РК и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства.

О том, что в перечне праздничных дат появится еще один праздник, сообщалось еще в июне 2023 года.