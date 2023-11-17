В Казахстане появился новый профессиональный праздник
Фото: pixabay
17 ноября 2023 года переутвержден Перечень профессиональных праздников, согласно которому 1 февраля определен Днем работников гражданской авиации Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в Комитете гражданской авиации, данное предложение поступило от Объединенного Совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Республики Казахстан.
"Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта РК проделаны все соответствующие работы по определению данного праздника и Министерством труда и социальной защиты населения РК поддержана данная инициатива".Пресс-служба КГА РК
Фото: пресс-служба КГА РК
Специалисты подчеркивают, что данный профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации РК и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства.
О том, что в перечне праздничных дат появится еще один праздник, сообщалось еще в июне 2023 года.
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