Два новых профессиональных праздника появились в Казахстане

Министерство труда приказом от 17 ноября 2023 года внесло соответствующие изменения в Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В перечень профессиональных праздников добавлены:

День работников гражданской авиации Республики Казахстан –1 февраля

День буровика – третья суббота ноября.

Помимо вновь добавленных в перечень входят еще 53 профессиональных праздника:

День Национальной гвардии РК – 10 января

Национальный день печати – 2 февраля

День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта

День геолога – первое воскресенье апреля

День работников науки – 12 апреля

День Службы государственной охраны РК – 21 апреля

День работников связи – 17 мая

День работников культуры и искусства – 21 мая

День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая

День эколога – 5 июня

День работников антимонопольного органа – 7 июня

День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня

День полиции – 23 июня

День государственного служащего – 23 июня

День судьи и работника суда – 24 июня

День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня

День животноводов – второе воскресенье июня

День медицинского работника – третье воскресенье июня

День работников средств массовой информации – 28 июня

День дипломатической службы – 2 июля

День работников водного хозяйства – 9 июля

День органов национальной безопасности РК – 13 июля

День нотариата – 14 июля

День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля

День металлурга – третье воскресенье июля

День работников торговли – четвертое воскресенье июля

День работников транспорта – первое воскресенье августа

День строителя – второе воскресенье августа

День пограничника – 18 августа

День шахтера – последнее воскресенье августа

День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября

День работников атомной отрасли – 28 сентября

День работников органов юстиции – 30 сентября

День машиностроителя – последнее воскресенье сентября

День радио – 1 октябряДень учителя – 5 октября

День работников оборонной промышленности – 6 октября

День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября

День спасателя – 19 октября

День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября

День библиотекаря – 24 октября

День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября

День работников охранных организаций – 29 октября

День внешней разведки – 5 ноября

День статистика – 8 ноября

День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября

День работников финансовой системы РК – 15 ноября

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября

День адвокатуры – 5 декабря

День прокуратуры – 6 декабря

День энергетика – третье воскресенье декабря

День Государственной фельдъегерской службы РК – 20 декабря

День архивиста – 22 декабря

Приказ введен в действие 17 ноября 2023 года.

Мы писали, что предложение об определении Дня работников гражданской авиации Казахстана поступило от Объединенного Совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Республики Казахстан.

Касательно второго предлагаемого праздника мы сообщали, что профессия буровика является одной из общих специальностей, которая вносит свой вклад в развитие профессионального уровня в добывающей отрасли. Поэтому День бурильщика был добавлен в перечень профессиональных праздников.