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Законодательство РК

Два новых профессиональных праздника появились в Казахстане

В Казахстане появились два новых профессиональных праздника Фото: Zakon.kz Максим Золотухин
Министерство труда приказом от 17 ноября 2023 года внесло соответствующие изменения в Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В перечень профессиональных праздников добавлены:

  • День работников гражданской авиации Республики Казахстан –1 февраля
  • День буровика – третья суббота ноября.

Помимо вновь добавленных в перечень входят еще 53 профессиональных праздника:

  • День Национальной гвардии РК – 10 января
  • Национальный день печати – 2 февраля
  • День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта
  • День геолога – первое воскресенье апреля
  • День работников науки – 12 апреля
  • День Службы государственной охраны РК – 21 апреля
  • День работников связи – 17 мая
  • День работников культуры и искусства – 21 мая
  • День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая
  • День эколога – 5 июня
  • День работников антимонопольного органа – 7 июня
  • День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня
  • День полиции – 23 июня
  • День государственного служащего – 23 июня
  • День судьи и работника суда – 24 июня
  • День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня
  • День животноводов – второе воскресенье июня
  • День медицинского работника – третье воскресенье июня
  • День работников средств массовой информации – 28 июня
  • День дипломатической службы – 2 июля
  • День работников водного хозяйства – 9 июля
  • День органов национальной безопасности РК – 13 июля
  • День нотариата – 14 июля
  • День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля
  • День металлурга – третье воскресенье июля
  • День работников торговли – четвертое воскресенье июля
  • День работников транспорта – первое воскресенье августа
  • День строителя – второе воскресенье августа
  • День пограничника – 18 августа
  • День шахтера – последнее воскресенье августа
  • День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября
  • День работников атомной отрасли – 28 сентября
  • День работников органов юстиции – 30 сентября
  • День машиностроителя – последнее воскресенье сентября
  • День радио – 1 октябряДень учителя – 5 октября
  • День работников оборонной промышленности – 6 октября
  • День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября
  • День спасателя – 19 октября
  • День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября
  • День библиотекаря – 24 октября
  • День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября
  • День работников охранных организаций – 29 октября
  • День внешней разведки – 5 ноября
  • День статистика – 8 ноября
  • День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября
  • День работников финансовой системы РК – 15 ноября
  • День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября
  • День адвокатуры – 5 декабря
  • День прокуратуры – 6 декабря
  • День энергетика – третье воскресенье декабря
  • День Государственной фельдъегерской службы РК – 20 декабря
  • День архивиста – 22 декабря

Приказ введен в действие 17 ноября 2023 года.

Мы писали, что предложение об определении Дня работников гражданской авиации Казахстана поступило от Объединенного Совета ветеранов войны и труда гражданской авиации Республики Казахстан.

Касательно второго предлагаемого праздника мы сообщали, что профессия буровика является одной из общих специальностей, которая вносит свой вклад в развитие профессионального уровня в добывающей отрасли. Поэтому День бурильщика был добавлен в перечень профессиональных праздников.

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