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Два новых профессиональных праздника появятся в Казахстане

Два новых профессиональных праздника появятся в Казахстане Фото: pexels
Министерство труда разработало проект дополнений в Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, в перечень профессиональных праздников добавят:

  • День работников гражданской авиации РК – 1 февраля
  • День бурильщика – третья суббота ноября

В обосновании к проекту говорится, что 1 февраля 1991 года в аэропорту г. Алматы приказом командира Алматинского авиационного отряда Казахской ССР впервые в стране образована Служба авиационной безопасности (САБ).

В настоящее время аэропорты и авиакомпании имеют в своей структуре САБ, представляющую собой сплоченную структуру численностью более 3000 специалистов и являющуюся самой многочисленной службой.

При этом работники службы авиационной безопасности ввиду отсутствия собственного праздника не имеют возможности ощущать принадлежность к единой авиационной отрасли профессионального сообщества.

Поэтому в перечень праздничных дат включается новая праздничная дата, День сотрудников службы авиационной безопасности – 1 февраля, который хронологически отмечается раньше Дня вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля.

Касательно второго предлагаемого праздника разработчики поясняют, что профессия буровика является одной из общих специальностей, которая вносит свой вклад в развитие профессионального уровня в добывающей отрасли.

Буровики являются основным звеном в доступе к ископаемым пластам земли. Поэтому следует добавить День бурильщика в перечень профессиональных праздников, отмечая его в третью субботу ноября.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 ноября 2023 года.

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