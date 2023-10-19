Два новых профессиональных праздника появятся в Казахстане
Согласно проекту, в перечень профессиональных праздников добавят:
- День работников гражданской авиации РК – 1 февраля
- День бурильщика – третья суббота ноября
В обосновании к проекту говорится, что 1 февраля 1991 года в аэропорту г. Алматы приказом командира Алматинского авиационного отряда Казахской ССР впервые в стране образована Служба авиационной безопасности (САБ).
В настоящее время аэропорты и авиакомпании имеют в своей структуре САБ, представляющую собой сплоченную структуру численностью более 3000 специалистов и являющуюся самой многочисленной службой.
При этом работники службы авиационной безопасности ввиду отсутствия собственного праздника не имеют возможности ощущать принадлежность к единой авиационной отрасли профессионального сообщества.
Поэтому в перечень праздничных дат включается новая праздничная дата, День сотрудников службы авиационной безопасности – 1 февраля, который хронологически отмечается раньше Дня вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля.
Касательно второго предлагаемого праздника разработчики поясняют, что профессия буровика является одной из общих специальностей, которая вносит свой вклад в развитие профессионального уровня в добывающей отрасли.
Буровики являются основным звеном в доступе к ископаемым пластам земли. Поэтому следует добавить День бурильщика в перечень профессиональных праздников, отмечая его в третью субботу ноября.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 ноября 2023 года.