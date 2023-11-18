Причину гибели стаи пеликанов в Акмолинской объяснили орнитологи

Стая пеликанов погибла в одной из деревень Акмолинской области. Птицы искали спасения у сельчан, но люди, как ни старались, не смогли ничем помочь, сообщает Zakon.kz.

В ноябре 2023 года местные жители начали находить у себя во дворах, огородах и в сараях пеликанов, которых никогда в селе Ольгинка Акмолинской области не было, сообщает телеканал "КТК".



Сначала местные подумали, что во время перелета в теплые края пеликаны просто устроили привал в их деревне, чтобы отдохнуть. Но пернатые так и не улетели даже через несколько дней. Сельчане пытались кормить измотанных пеликанов, но те наотрез отказывались брать еду из рук человека.

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В местном акимате, который находится в соседнем селе, говорят, что о пеликанах узнали из социальных сетей. Приехали на место, но было поздно. Нашли только трупы птиц, которые, по заключению специалистов, умерли от холода и усталости.



"Здесь, в Михайловке, мы утилизировали их. Сама я узнала из социальных сетей. Вообще в Ольгинку я выезжаю очень часто. Как сказали, переохлаждение и истощение. Они прилетели такими слабыми, потому что молодой, не взрослый пеликан", – прокомментировала аким Михайловского сельского округа Галия Сулейменова.

Орнитологи, изучившие видео, подтверждают, что это были действительно птенцы розового пеликана. Они могли лететь из Костанайской области к традиционным местам зимовок в Узбекистан, Туркменистан или Индию.

"В данном случае, скорее всего, материнский инстинкт оказался слабее, чем инстинкт к перелету на места зимовки. А вот эти брошенные птенцы старались, видимо, следуя каким-то инстинктивным особенностям, пытались покинуть место колонии", – заявил кандидат биологических наук Алтай Жатканбаев.

Орнитологи считают, что из-за изменения глобального климата птицы стали позже выводить потомство. Поэтому молодняк просто не успевает окрепнуть для полетов на долгие расстояния. Этим и объясняется то, почему среди погибших в Ольгинке пеликанов не было ни одной взрослой особи.

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