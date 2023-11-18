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Арендные квартиры получили 324 жителя Шымкента

дома Фото: акимат Шымкента
В Шымкенте ведется большая работа по обеспечению населения жильем. Как рассказала руководитель городского управления жилья Жанат Утебаева, в этом году в рамках госпрограммы несколько сотен жителей получили жилье.

Арендные квартиры предназначены для социально уязвимых слоев населения, многодетных семей и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также работников бюджетных организаций. В настоящее время арендное жилье получили 324 горожанина. Кроме того, ведется работа по приобретению 505 арендных квартир для граждан, зарегистрированных в очереди на жилье (для детей-сирот – 151, для многодетных семей – 135, для уязвимых групп – 219).

дома

Фото: акимат Шымкента

На ипотечной основе с начала года уже обеспечены жильем 1 249 горожан. Из них по программе "5-20-25" - 701 квартира, по направлению "2-10-20 Бақытты отбасы" - 486 квартир, по программе "Шанырак" - 62 квартиры. До конца 2023 года по программе "5-10-20" будет сдано в эксплуатацию 10 жилых домов на 540 квартир, по программе "2-10-20" - 6 жилых домов на 324 квартиры.

дома

Фото: акимат Шымкента

В целом на 2023 год планируется выдать жилищные сертификаты на безвозмездной основе на сумму 200 млн тенге. Прием заявок продолжается.

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