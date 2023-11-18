Снег и метель: в Казахстане начали закрывать дороги из-за непогоды
Фото: pixabay
Движение закрыли 18 ноября на некоторых трассах Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, сообщает Zakon.kz.
18 ноября 2023 года из-за снега и метели в Казахстане ограничили движение автомобилей на семи участках автодорог республиканского значения.
Фото: пресс-службы АО "КазАвтоЖол"
"По состоянию на 19.45 часов 18 ноября 2023 года из-за снега, метели и ограниченной видимости ограничение движения транспортных средств действует на 22 участках автодорог республиканского значения в Акмолинской (9), Костанайской (5), Северо-Казахстанской (8) областях, – говорится в сообщении пресс-службы "КазАвтоЖол".
На автодорогах республиканского значения задействовано 164 единиц спецтехники и 190 дорожников.
18 ноября сообщалось, что в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение на 19 ноября.
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