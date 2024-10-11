Север Казахстана во власти непогоды: в регионе закрывают дороги

Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" вечером 11 октября 2024 года предоставила оперативную информацию об ограничении движения в Северо-Казахстанской области. Из-за разбушевавшейся непогоды планируется закрыть три участка республиканских трасс, сообщает Zakon.kz.

В сообщении нацкомпании отмечено, что в связи с закрытием дорог в Акмолинской области на территории Северо-Казахстанской области планируется закрытие движения для всех видов транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

А-1 "Астана – Петропавловск", км 341-367 (от границы Акмолинской области до с. Келлеровка Тайыншинского района);

А-13 "Кокшетау – Омск", км 50-84 (от границы Акмолинской области до с. Чкалово Тайыншинского района);

Р-11 "Кокшетау – Рузаевка", км 61-91 (от границы Акмолинской области до с. Саумалколь Айыртауского района).

Сегодня, 11 октября, жители Петропавловска проснулись в зиме. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.

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Также синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 12, 13 и 14 октября 2024 года. И он весьма неутешительный. В предстоящие выходные территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения.