В ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение на 19 ноября

"Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение по территории Казахстана на 19 ноября. По прогнозам синоптиков, в республике ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды

"На большей части РК с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере страны – метель. Лишь на западе РК под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение

В Карагандинской области ночью ожидается ветер 15-20 м/с, порывы могут достигать 23-28 м/с, а на севере области временами до 30 м/с и более. В Караганде также ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 м/с.

Днем на юге Алматинской области ожидается сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области – туман. Ветер на западе, востоке области до 15-20 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

Ночью в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в предгорных районах области – туман. Ветер ночью на севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. Порывы ветра ночью достигнут 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер днем на западе области 15-20 м/с. В Уральске также ночью и утром ожидается туман.

В Петропавловске ночью ожидается низовая метель, ветер 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер на севере, западе, востоке области 15-20 м/с, днем на востоке области порывы достигнут 23 м/с. В Актау прогнозируют ветер с порывами 15-20 м/с.

На западе, севере Абайской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью на юге области – туман. Ветер на большей части области 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 м/с, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Семее ожидается ветер, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 м/с, на севере, в центре, востоке области порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске в течение дня прогнозируют ветер до 15-20 м/с.

19 ноября днем, 20 ноября ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 19-21 ноября на юге, в горных районах области ожидается туман. 19-21 ноября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области прогнозируют ветер до 15-20 м/с, 21 ноября порывы 23-28 м/с. В Таразе 19-21 ноября ожидается туман.