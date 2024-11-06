ДЧС обратился к жителям Астаны из-за обрушившегося на столицу сильного ветра
По данным РГП "Казгидромет", 6-7 ноября в Астане ожидается сильный ветер. Синоптики прогнозируют ветер юго-западный с порывами 23-28 м/с, порой до 30 м/с.
В этой связи ДЧС Астаны рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности, чтобы избежать травм при сильном ветре:
- не спешите выходить из зданий (по возможности, оставайтесь в помещениях);
- возьмите детей под особый контроль, важно не оставлять их без присмотра;
- если вы находитесь на улице во время сильного ветра, укройтесь в ближайшем подъезде или магазине;
- не прячьтесь от сильного ветра возле стен домов, так как могут упасть материалы крыши;
- нельзя прятаться на открытых остановках общественного транспорта, под билбордами, деревьями, в недостроенных зданиях;
- очень опасно стоять под линией электропередач при сильном ветре и приближаться к оборванным электрическим проводам;
- рекомендуется парковать личный автомобиль на безопасном расстоянии от деревьев.
"Во время чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номерам 101 и 112", – напомнили в пресс-службе ДЧС Астаны.
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Ранее сообщалось, что в Алматы 6 ноября 2024 года ожидается ливень. В связи с этим ДЧС Алматы попросил жителей и гостей южной столицы скорректировать маршрут движения, не посещать горы Иле-Алатау, а владельцев частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.