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В "КазАвтоЖоле" сообщили о снятии ограничений автодвижения на трассах

В "КазАвтоЖоле" сообщили о снятии ограничений автодвижения на трассах Фото: freepik
Специалисты "КазАвтоЖола" сняли ограничения, связанные с непогодой, и обеспечили безопасный проезд на автодорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в компании, минувшей ночью специалисты израсходовали 500 м3 песко-соляной смеси.

В Костанайской области дорожниками оказана помощь 30 водителям грузового транспорта и 4 водителям легкового. На территории СКО дорожники при помощи спецтехники вызволили из снежного плена 3 единицы автотранспорта.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий (метель, верховой снег, ограничение видимости) ограничение действовало на 27 участках автодорог республиканского значения в 3 областях (СКО, Костанайская и Акмолинская области). На линии было задействовано 220 ед.спец.техники и 300 специалистов.

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Елена Вебер
Акмолинская область Казахстан Костанайская область Северо-Казахстанская область
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