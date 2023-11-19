В "КазАвтоЖоле" сообщили о снятии ограничений автодвижения на трассах
Фото: freepik
Специалисты "КазАвтоЖола" сняли ограничения, связанные с непогодой, и обеспечили безопасный проезд на автодорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в компании, минувшей ночью специалисты израсходовали 500 м3 песко-соляной смеси.
В Костанайской области дорожниками оказана помощь 30 водителям грузового транспорта и 4 водителям легкового. На территории СКО дорожники при помощи спецтехники вызволили из снежного плена 3 единицы автотранспорта.
Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий (метель, верховой снег, ограничение видимости) ограничение действовало на 27 участках автодорог республиканского значения в 3 областях (СКО, Костанайская и Акмолинская области). На линии было задействовано 220 ед.спец.техники и 300 специалистов.
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