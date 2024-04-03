В "КазАвтоЖоле" сообщили об ограничениях движения на трассах

Специалисты "КазАвтоЖола" сообщили, что из-за паводков ограничение движения распространяется на четырех автодорогах республиканского значения в четырех областях: Актобе, Караганды, Костанае, Павлодаре, передает Zakon.kz.

"По состоянию на 3 апреля 2024 года в 08:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на двух участках общей протяженностью 109 метров в двух областях (Акмола, Костанай). Ограничение движения распространяется на четырех автодорогах в четырех областях (Актобе, Караганды, Костанай, Павлодар) на протяженности 196 км", - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 283 единиц техники и 319 человек.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуируют население из-за притока воды на Саздинском водохранилище. В Уральске в связи с поднятием воды свыше критического уровня на реках Деркул и Шаган со 2 апреля происходит подтопление некоторых жилых и дачных домов. Идет эвакуация жителей, спасатели попросили не поддаваться панике.