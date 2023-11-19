В Минтруда РК опровергли слухи о введении выплат за НДС
Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали информацию из соцсетей, о том, что РК якобы была введена "выплата за НДС", сообщает Zakon.kz.
Эта информация оказалась очередным фейком.
"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК введена "выплата за НДС", не соответствует действительности. Просим граждан доверять информации только из официальных источников", – говорится в сообщении Минтруда.
Ранее, еще в сентябре, в Минтруда опровергли фейк о социальных выплатах. В рассылке говорилось, что казахстанцам, работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет полагаются специальные социальные выплаты. Эту информацию в Минтруда назвали недостоверной.
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