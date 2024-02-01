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Законодательство РК

Минтруда Казахстана ответило на слухи о компенсации за НДС

Минтруда Казахстана ответило на слухи о компенсации за НДС Фото: freepik
Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК введена компенсация за налог на добавленную стоимость (НДС), не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта Минтруда.

"В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками", – говорится в сообщении.

В МТСЗН во избежание взаимодействия с мошенниками рекомендуют "ни в коем случае не переходить по ссылке".

"Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера "1414". Просим граждан доверять информации только из официальных источников".Пресс-служба Минтруда РК

В ведомстве напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.

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