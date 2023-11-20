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Ограничить перевод автомобилей на газ могут в Казахстане

Ограничить перевод автомобилей на газ могут в Казахстане Фото: freepik
Вице-министр энергетики Алибек Жамауов на брифинге в ведомстве 20 ноября рассказал, какие меры могут принять в Казахстане, чтобы водители не переводили автомобили на газ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Жамауов напомнил, что в Казахстане потребляют больше автогаза, чем производят. Потребление сжиженного газа составляет 140-145 тыс. тонн в месяц, а производство – 130-135 тыс. тонн.

"У нас дефицит в районе 10-15 тыс. тонн всегда возникает в месяц. По данным МВД, только за последний год более 300 тыс. автомобилей перевели на сжиженный нефтяной газ, то есть переоборудовали на газобаллонное оборудование. Его можно установить в любом гараже, любой механик может сделать это. Это не совсем безопасно. Бывают случаи, когда взрываются эти баллоны, возникают пожары. Вы знаете, что такие авто не могут заезжать в закрытые помещения, паркинги. Это очень опасно – устанавливать такие баллоны", – сказал Алибек Жамауов.

Сейчас, по словам вице-министра, в Минэнерго рассматривают различные варианты регулирования этого сегмента.

"Сейчас нет запрета на переоборудование – каждый человек может установить (газовый баллон. – Прим. ред.). Мы сейчас рассматриваем: либо будем устанавливать запреты, либо вводить контроль. Стопроцентного запрета не будет, но оборудование думаем проверять – каково качество оборудования, кто и где его установил. Возможно, введем лицензирование для тех компаний, которые занимаются установкой такого оборудования", – пояснил замминистра.

20 ноября Алибек Жамауов также сообщил, что многие водители переводят автомобили на газ, из-за чего возникает дефицит этого вида топлива.

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