Что будет с ценами на автогаз в Казахстане в 2024 году

Вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов на брифинге в ведомстве 20 ноября заявил, что цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане планируют повысить со следующего года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Жамауов высказался о ситуации со сжиженным газом в Казахстане. Он отметил, что в стране больше потребляют этого вида топлива, чем производят.

"Сегодня производство сжиженного нефтяного газа по стране – порядка 130-135 тыс. тонн в месяц. Потребление – больше, около 145 тыс. тонн. В связи с этим возникает дефицит. Все мы знаем, что большое количество автолюбителей переходит на этот газ. Установка газобаллонного оборудования никак не регулируется, его устанавливают кустарным способом. В итоге производство не успевает за большим потреблением", – сказал вице-министр.

При этом представитель Минэнерго напомнил, что с 13 ноября министерство ввело полный запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа и договорилось с компанией "Казросгаз" о перенаправлении дополнительных объемов этого вида топлива с Оренбургского нефтеперераперебатывающего завода.

"На данный момент дефицита не ощущается. Касательно повышения цен: Министерство энергетики планирует поэтапно повышать цены. Уже в первом квартале 2024 года мы ожидаем повышения цены на сжиженный нефтяной газ примерно на 5 тенге за литр. В последующем на протяжении трех лет каждые шесть месяцев мы ожидаем повышения цен", – заявил Алибек Жамауов.

По словам вице-министра, повышение цен необходимо в первую очередь для модернизации газоперерабатывающих заводов и обеспечения населения газом.

Минувшим летом цены на автогаз в Казахстане уже выросли. Эксперты предсказывали, что рано или поздно стоимость сжиженного нефтяного газа вновь поднимется и в перспективе сравняется с ценами на бензин.