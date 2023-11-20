Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматинская полиция сделала заявление

Алматинская полиция сделала заявление Фото: Zakon.kz
С 20 по 30 ноября в Алматы проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Қауіпсіз қала – Безопасный город", сообщает Zakon.kz.

Оно направлено на выявление и пресечение фактов вандализма, порчи имущества, мелкого хулиганства, нарушений в области дорожной безопасности, а также на профилактику правонарушений в сфере бытового насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Также созданы специальные мобильные группы, к проведению отработки максимально вовлечена общественность.

"В эти дни участковыми инспекторами полиции будут проведены точечные и локальные рейды в жилых массивов, парках, скверах, общественных местах",  – рассказали в ДП Алматы. 

Полиция Алматы обратилась к жителям, гостям города и призвала проявлять нетерпимое отношении к любым правонарушениям, бережно относиться к окружающей среде, чужому имуществу, и неукоснительно соблюдать законодательство. 

Ранее министерство внутренних дел РК обратилось к казахстанцам. 

Читайте также

Ограничить перевод автомобилей на газ могут в Казахстане
Ограничить перевод автомобилей на газ могут в Казахстане
За что авиапассажиров могут оштрафовать до 17 млн тенге
За что авиапассажиров могут оштрафовать до 17 млн тенге
Требования к перевозчикам смягчат в Казахстане
Требования к перевозчикам смягчат в Казахстане
Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Темиртау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Темиртау
Шейннис Паласиос
Мисс Вселенная-2023 стала представительница Никарагуа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления