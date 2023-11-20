Алматинская полиция сделала заявление

С 20 по 30 ноября в Алматы проводится общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Қауіпсіз қала – Безопасный город", сообщает Zakon.kz.

Оно направлено на выявление и пресечение фактов вандализма, порчи имущества, мелкого хулиганства, нарушений в области дорожной безопасности, а также на профилактику правонарушений в сфере бытового насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Также созданы специальные мобильные группы, к проведению отработки максимально вовлечена общественность.

"В эти дни участковыми инспекторами полиции будут проведены точечные и локальные рейды в жилых массивов, парках, скверах, общественных местах", – рассказали в ДП Алматы.

Полиция Алматы обратилась к жителям, гостям города и призвала проявлять нетерпимое отношении к любым правонарушениям, бережно относиться к окружающей среде, чужому имуществу, и неукоснительно соблюдать законодательство.

Ранее министерство внутренних дел РК обратилось к казахстанцам.