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Общество

Полиция Астаны сделала важное заявление

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 12:04 Фото: Zakon.kz
В столице проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Оно направлено на снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, предотвращение и пресечение правонарушений в сфере дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Во время профилактических работ сотрудники полиции выявляют водителей и пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.

"Так, был установлен 29-летний водитель, который во время управления автомобилем пользовался мобильным телефоном, чем нарушил ст. 591 ч. 1 КоАП РК. Вместе с тем на улице Бейбарыс Султан 55-летний гражданин пересек проезжую часть в неположенном месте, таким образом пешеход нарушил ст. 615 ч. 1 КоАП РК. Оба нарушителя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы", – отмечается в сообщении.

Департамент полиции напоминает, что соблюдение ПДД – залог безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что марихуану в доме хранил житель области Абай.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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