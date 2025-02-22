Полиция Астаны сделала важное заявление

Фото: Zakon.kz

В столице проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Оно направлено на снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, предотвращение и пресечение правонарушений в сфере дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Во время профилактических работ сотрудники полиции выявляют водителей и пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. "Так, был установлен 29-летний водитель, который во время управления автомобилем пользовался мобильным телефоном, чем нарушил ст. 591 ч. 1 КоАП РК. Вместе с тем на улице Бейбарыс Султан 55-летний гражданин пересек проезжую часть в неположенном месте, таким образом пешеход нарушил ст. 615 ч. 1 КоАП РК. Оба нарушителя были привлечены к административной ответственности и оштрафованы", – отмечается в сообщении. Департамент полиции напоминает, что соблюдение ПДД – залог безопасности на дорогах. Ранее сообщалось, что марихуану в доме хранил житель области Абай.

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