В Астане мороз -27°, в Алматы сильный снег: какой будет погода в мегаполисах в ближайшие три дня
Астана
8 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -26-28°, днем -22-24°.
9 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°, днем -20-22°.
10 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°, днем -20-22°.
Алматы
8 декабря – облачно, без осадков. Временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +2+4°.
9 декабря – облачно, снег, временами сильный снег. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5-7°.
10 декабря – переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -5-7°.
Шымкент
8 декабря – переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем дождь. Временами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +4+6°.
9 декабря – переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем -1-3°.
10 декабря – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем 0+2°.
Читайте также