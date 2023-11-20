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Вспышка кори: в Назарбаев Университете опровергли слухи о карантине

Назарбаев Университет Фото: nu.edu.kz
В Назарбаев Университете опровергли слухи о введенном карантине из-за роста количества заболевших корью, сообщает корреспондент Zakon.kz.

19 ноября в некоторых СМИ появилась информация, что в учебном заведении ввели карантинные ограничения из-за вспышки кори среди студентов. Однако информация оказалась неверной.

"В Назарбаев Университете (NU) нет карантина, как было неверно распространено некоторыми СМИ", – сообщили в Назарбаев Университете.

В университете действительно были случаи заражения корью среди 13 студентов, но все заболевшие вовремя получили медицинскую помощь и сегодня чувствуют себя удовлетворительно. 

К слову, ранее в университете предприняли некоторые ограничительные меры для предупреждения распространения кори среди студентов.

"В соответствии с полученными постановлениями от главного государственного санитарного врача Казахстана, с целью обеспечения безопасности учащихся и сотрудников были сокращены физические контакты, отменены крупные студенческие мероприятия, а также переведены на онлайн-формат занятия, превышающие присутствие более 40 человек", – отметили в университете. 

По причине отсутствия новых случаев заболевания с 20 ноября все занятия вернули в очный режим, включая проведение предстоящих экзаменов.

Рост инфицированных корью в Казахстане начался в марте, однако ситуация ухудшилась осенью, когда начался учебный год. Ранее наш корерспондент выяснил, с чем связана вспышка инфекции в Казахстане и когда заболеваемость пойдет на спад.

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Астана Назарбаев Университет
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