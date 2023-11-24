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Вспышка кори: столичный детский инфекционный стационар перегружен на 111%

Вспышка кори: столичный детский инфекционный стационар перегружен на 111%Вспышка кори: столичный детский инфекционный стационар перегружен на 111% Фото: gov.kz
В Астане наблюдается рост заболеваемости корью, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате, при этом большая часть заболевших – непривитые дети. Однако среди больных также есть и взрослые.

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На сегодня детский инфекционный стационар перегружен на 111%. Коечная мощность составляет 300 койко-мест. Однако с увеличением поступающих с сезонными инфекционными заболеваниями, в частности, с корью, мощность увеличили до 557 и еще 20 коек реанимационных.

"Многие родители до сих пор не понимают, насколько опасна корь. По каким-то своим личным убеждениям отказываются от вакцинации детей. Опираются на недостоверные факты. А ведь болезнь опасна еще ввиду возможности развития других осложнений. Корь у переболевшего ребенка в будущем может вызвать серьезные последствия, как отек головного мозга, абсцесс легких, привести к глухоте", – рассказала заведующая инфекционным отделением №6 Гульмира Нуртазина.

По данным больницы, все дети в реанимации с корью находятся под аппаратом ИВЛ.

"Сейчас у нас в больнице среди госпитализированных деток 96% непривитые дети, и все они сложные. С корью шесть пациентов лежат в реанимации. Четверо из них в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, критическом состоянии. Сейчас родители этих детей забили тревогу, паникуют и переживают за своих детей. Очень жаль, что поняли они это только сейчас, когда их дети находятся в тяжелом состоянии, и они не в силах им помочь", – отметила заведующая отделением реанимации МГДБ №3 Екатерина Булатова.

По информации медиков, в основном болеют дети до 14 лет. Также среди взрослых корь встречается у тех, кто ни разу не получал прививку от вируса либо не ревакцинировался согласно календарю прививок. Врачи отмечают, что если раньше заболеванию корью подвергались в основном дети от года, то сейчас среди заболевших есть дети в возрасте 5-6 месяцев.

Ранее врач рассказала об опасности кори у детей. 

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