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Повышенное загрязнение воздуха обещают в двух мегаполисах Казахстана

Повышенное загрязнение воздуха обещают в двух мегаполисах Казахстана Фото: Zakon.kz
Синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в воздухе над Астаной и Алматы во вторник, 21 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют специалисты в Астане и Алматы 21 ноября. Жителей и гостей мегаполиса предупреждают о высоком содержании вредных веществ в воздухе.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне синоптики предупредили о надвигающейся штормовой опасности жителей 12 регионов страны. В областях ожидаются туман, гололед и шквалистый ветер.

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