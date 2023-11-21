Повышенное загрязнение воздуха обещают в двух мегаполисах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в воздухе над Астаной и Алматы во вторник, 21 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют специалисты в Астане и Алматы 21 ноября. Жителей и гостей мегаполиса предупреждают о высоком содержании вредных веществ в воздухе. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Накануне синоптики предупредили о надвигающейся штормовой опасности жителей 12 регионов страны. В областях ожидаются туман, гололед и шквалистый ветер. Читайте также Школьники пригорода Уральска вынуждены прогуливать уроки из-за бездорожья Вспышка кори: в Назарбаев Университете опровергли слухи о карантине Как решаются проблемы Улытауской области, рассказал глава региона

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