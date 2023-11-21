Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В казахстанских школах "Художественный труд" разделят на два предмета

В Казахстане предмет «Художественный труд» разделят на два предмета Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило изменения в типовые учебные планы начального, основного среднего, общего среднего образования РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется школьный предмет "Художественный труд" разделить на "Изобразительное искусство" и "Трудовое обучение".

Предусматривается, что в начальных классах количество часов "Художественного труда" снизят с 68 до 34 в год. При этом увеличится количество часов "Трудового обучения" и "Изобразительного искусства" с 67 до 101 часа в год.

При этом планируется уменьшить количество часов "Естествознания" с 203 до 169 в год.

Изменения планируется внедрить в следующем учебном году – с 1 сентября 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 декабря.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане для строительства "комфортных школ" будут привлекать частные инвестиции.

Читайте также

Смаилов поручил разобраться с жалобами казахстанцев на плохое состояние поездов
Постоянные опоздания и плохой сервис: Смаилов поручил разобраться с жалобами казахстанцев на поезда
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Внимание, солнечная атака: пятидневная магнитная буря настигнет землян
Внимание, солнечная атака: началась пятидневная магнитная буря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления