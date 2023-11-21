В казахстанских школах "Художественный труд" разделят на два предмета

Министерство просвещения подготовило изменения в типовые учебные планы начального, основного среднего, общего среднего образования РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется школьный предмет "Художественный труд" разделить на "Изобразительное искусство" и "Трудовое обучение".

Предусматривается, что в начальных классах количество часов "Художественного труда" снизят с 68 до 34 в год. При этом увеличится количество часов "Трудового обучения" и "Изобразительного искусства" с 67 до 101 часа в год.

При этом планируется уменьшить количество часов "Естествознания" с 203 до 169 в год.

Изменения планируется внедрить в следующем учебном году – с 1 сентября 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 декабря.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане для строительства "комфортных школ" будут привлекать частные инвестиции.