Закупку рюкзаков на 48 млрд тенге опровергли в Минздраве

Фото: pixabay

В пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана прокомментировали сообщения, распространяемые в социальных сетях, о закупке фельдшерских рюкзаков, сообщает Zakon.kz.

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