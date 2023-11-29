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"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию

"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию Фото: Пресс-служба правительства РК
Министр здравоохранения Ажар Гиният в СЦК 29 ноября высказалась о закупке фельдшерских рюкзаков стоимостью 48 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о мобильном диагностическом оборудовании, которое схоже с рюкзаком. Автор рассылки отмечал, что в Казахстане якобы планируют потратить 48 млрд тенге из бюджета на закупку этих рюкзаков.

Министр здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала ситуацию, отметив, что данное оборудование уже закупают акиматы регионов. 

"Это была презентация нашего отечественного производителя в рамках парламентских слушаний. Данное оборудование или другие разработки наших отечественных специалистов приветствуются, на сегодня даже в некоторых регионах акимы закупают данное оборудование для своих фельдшерских и акушерских пунктов", – заявила Ажар Гиният. 

Гиният отметила, что Министерство здравоохранения лишь утверждает минимальный норматив оснащения медорганизаций, а дополнительное оснащение осуществляют акиматы по мере возможности местного бюджета.

21 ноября Министерство здравоохранения заявило, что рюкзаки для фельдшеров не будут покупать за счет бюджетных средств. В ведомстве назвали распространяемую информацию ложной.

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