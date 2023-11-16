Фейковый комментарий Токаева по делу Бишимбаева рассылают в Казнете

Общественный резонанс среди казахстанцев вызвало убийство жены экс-министра Куандыка Бишимбаева. Неравнодушные жители страны оставляют множественные публикации касательно этой трагедии. Теперь в Казнете появилась и цитата Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В подписи к картинке сказано, что таким образом президент Казахстана "прокомментировал скандальное дело, в котором замешан бывший министр".

Фото: Stopfake.kz

Специалисты Stopfake.kz отмечаю, что этот комментарий – фейк.

Также стоит напомнить, что президент 15 ноября 2023 года во время встречи с руководителями правоохранительных органов действительно прокомментировал недавнее резонансное убийство в одном из столичных ресторанов.

Президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

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"Ничего похожего на высказывание из распространяемого сообщения он не говорил. Этот комментарий – фальшивка. Таким образом, верить рассылаемому сообщению не нужно", – подытожили аналитики.

Отметим также, что первоисточником фейка является сатирический аккаунт Qazinform24, который публикует в Instagram выдуманные новости. Об этом читателей предупреждают в описании профиля на странице.

9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.

11 ноября в суде Астаны отметили, что Бишимбаев арестован на два месяца.

Куандык Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики в 2016 году, пока его не отстранили от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".