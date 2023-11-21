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Закупку рюкзаков на 48 млрд тенге прокомментировали в Минздраве

Закупку рюкзаков на 48 млрд тенге опровергли в Минздраве Фото: pixabay
В пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана прокомментировали сообщения, распространяемые в социальных сетях, о закупке фельдшерских рюкзаков, сообщает Zakon.kz.

Автор рассылки отмечает, что в Казахстане якобы планируют потратить 48 млрд тенге из бюджета на закупку рюкзаков.

Закупку рюкзаков на 48 млрд тенге опровергли в Минздраве

Фото: Stopfake.kz

Эту информацию Stopfake.kz опровергли в Министерстве здравоохранения.

"Министерство здравоохранения касательно приобретения данного мобильного диагностического оборудования сообщает, что на сегодня не рассматривается его закупка за счет бюджетных средств. Поэтому распространяемая информация о его приобретении не соответствует действительности и является ложной".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Ранее специалисты предупредили казахстанцев о фейковом комментарии Касым-Жомарта Токаева по делу Куандыка Бишимбаева.

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