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Законодательство РК

МЧС обратилось к казахстанцам с предупреждением

МЧС обратилось к казахстанцам с предупреждением Фото: pexels
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК предупредили, что 23 ноября по всей республике проведут проверку системы оповещения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 21 ноября, 23 ноября в 12:55 по времени Астаны по всему Казахстану собираются провести проверку системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. В городах республики прозвучат сирены и громкоговорители, а теле- и радиовещание будет временно перехвачено.

В министерстве пояснили, что проверку организуют в рамках командно-штабного учения "Қыс-2023". Как при угрозе ЧС, в городах Казахстана подадут единый сигнал оповещения "Внимание всем!", по которому граждане должны немедленно включить доступные средства приема информации (это могут быть телеканалы, радио, интернет-сайты, соцсети и так далее).

"Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана просит граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам", – подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Ранее МЧС призывало казахстанцев сохранять спокойствие в сентябре 2023 года, когда по всей стране провели сейсмотренировки.

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