Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сильный ураган настиг Актау

Сильный ураган настиг Актау Фото: pixabay
21 ноября Актау настиг ураган, скорость ветра временами достигала 30 метров в секунду. Жители города сняли на видео последствия стихии. Это сломанный пирс, который из-за шторма был поврежден и ушел под воду Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

В Актау от непогоды пострадал пирс, конструкция сломалась и частично ушла под воду. Последствия очевидцы запечатлели на видео, пишет Lada.kz. 

В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что от сильного ветра сорвало кровлю крыш в двух домах села Боранкул Бейнеуского района. 

О пострадавших от непогоды людях информации не поступало. Между тем, в департаменте по спасатели просят жителей быть осторожнее. Непогода продержится в регионе и 22 ноября 2023 года. Ожидается усиление ветра местами до 30 метров в секунду.

20 ноября сообщалось, что в Северном Казахстане уже третьи сутки устраняют последствия сильнейшей метели. Там из-за непогоды 150 сел остаются без электричества. Похожая ситуация в Акмолинской области, также там упала водонапорная башня. В городах и селах Павлодарской и Карагандинской областях вводят режим ЧС. Подробнее о том, как в регионах Казахстана устраняют последствия небывалого урагана, читайте здесь. 

Читайте также

Врач роддома в СКО заболел корью
Врач роддома в СКО заразился корью
Нацбанк, цифровое тенге, Казахстан
Цифровые тенге: зачем казахстанцам новая форма денег, рассказали в Нацбанке
Каспийский циклон принесет дожди и снег в Казахстан
Каспийский циклон принесет дожди и снег в Казахстан
Жанель Абдрахманова
Погода Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления