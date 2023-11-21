Сильный ураган настиг Актау

21 ноября Актау настиг ураган, скорость ветра временами достигала 30 метров в секунду. Жители города сняли на видео последствия стихии. Это сломанный пирс, который из-за шторма был поврежден и ушел под воду Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

В Актау от непогоды пострадал пирс, конструкция сломалась и частично ушла под воду. Последствия очевидцы запечатлели на видео, пишет Lada.kz.

В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что от сильного ветра сорвало кровлю крыш в двух домах села Боранкул Бейнеуского района.

О пострадавших от непогоды людях информации не поступало. Между тем, в департаменте по спасатели просят жителей быть осторожнее. Непогода продержится в регионе и 22 ноября 2023 года. Ожидается усиление ветра местами до 30 метров в секунду.

20 ноября сообщалось, что в Северном Казахстане уже третьи сутки устраняют последствия сильнейшей метели. Там из-за непогоды 150 сел остаются без электричества. Похожая ситуация в Акмолинской области, также там упала водонапорная башня. В городах и селах Павлодарской и Карагандинской областях вводят режим ЧС. Подробнее о том, как в регионах Казахстана устраняют последствия небывалого урагана, читайте здесь.

