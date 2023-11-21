Сильный ураган настиг Актау
В Актау от непогоды пострадал пирс, конструкция сломалась и частично ушла под воду. Последствия очевидцы запечатлели на видео, пишет Lada.kz.
В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что от сильного ветра сорвало кровлю крыш в двух домах села Боранкул Бейнеуского района.
О пострадавших от непогоды людях информации не поступало. Между тем, в департаменте по спасатели просят жителей быть осторожнее. Непогода продержится в регионе и 22 ноября 2023 года. Ожидается усиление ветра местами до 30 метров в секунду.
20 ноября сообщалось, что в Северном Казахстане уже третьи сутки устраняют последствия сильнейшей метели. Там из-за непогоды 150 сел остаются без электричества. Похожая ситуация в Акмолинской области, также там упала водонапорная башня. В городах и селах Павлодарской и Карагандинской областях вводят режим ЧС. Подробнее о том, как в регионах Казахстана устраняют последствия небывалого урагана, читайте здесь.