Ураган третьей категории приближается к побережью США
По данным американских метеорологов, утром 9 октября ураган находился примерно в 386 км к югу от Пенсаколы, штат Флорида. Он двигался в северо-восточном направлении, приближаясь к побережью.
🛰️ Hurricane Isaias (4 AM) Status: Cat 2 (110 mph winds) • Location: ~200 mi SSE of the mouth of the Mississippi • Movement: NNE at 15 mph. Forecast to strengthen to a Cat 3 this morning before starting to weaken on approach to our coast. https://t.co/MFVqJ1TVqc— NWS Mobile (@NWSMobile) October 9, 2026
Предупреждение об урагане действует на отдельных участках побережья от штата Миссисипи до Флориды. Жителей прибрежных районов предупредили об опасности штормового нагона воды, сильного ветра и проливных дождей, сообщает Associated Press.
Согласно прогнозам, в отдельных районах количество осадков может достигнуть 380 мм. Также сохраняется риск внезапных наводнений и образования торнадо.
"Местные власти принимают меры предосторожности, в том числе организуют эвакуацию жителей наиболее уязвимых прибрежных районов", – сообщают местные СМИ.
🚨 FLORIDA: Hurricane Isaias is closing in on the Panhandle. Landfall is expected late Friday night or early Saturday, somewhere from Gulfport, Mississippi, to Pensacola. Escambia County ordered Zones A and B out at noon Thursday. That covers Pensacola Beach, Perdido Key, Innerarity Point, low-lying areas, and mobile homes. Beach access is set to shut at 3 p.m. Friday. Pensacola’s airport is suspending commercial flights. Shelters opened Thursday afternoon. Gov. Ron DeSantis has search-and-rescue teams staged and utilities on high alert. The mayor’s warning is the one that matters: once the storm is on top of you, police and fire cannot roll. Riding it out is not bravery. It puts your family and the responders at risk. If you are on the beach or in a surge zone, leave. The northeast side is the dirty side. A hit near Mobile Bay means serious surge in the Panhandle.— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 9, 2026
По мере продвижения в глубь материка ураган, как ожидается, начнет ослабевать.
Данные о местоположении и интенсивности стихии могут меняться. Национальный центр США по наблюдению за ураганами продолжает публиковать оперативные сводки.
В сентябре на планете бушевали три урагана в Тихом океане, принесшие немало хлопот жителям Гавайев, берегов Мексики и Южной Калифорнии.