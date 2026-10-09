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Мир

Ураган третьей категории приближается к побережью США

опасный шторм, ураганный ветер, тайфун, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 19:28 Фото: pixabay
Ураган "Исаиас" усилился до третьей категории по шкале Саффира – Симпсона и движется к побережью Мексиканского залива в США. Скорость устойчивого ветра достигает 193 км/ч. Выход стихии на сушу ожидается вечером 9 октября или в ночь на 10 октября по местному времени, сообщает Zakon.kz.

По данным американских метеорологов, утром 9 октября ураган находился примерно в 386 км к югу от Пенсаколы, штат Флорида. Он двигался в северо-восточном направлении, приближаясь к побережью.

Предупреждение об урагане действует на отдельных участках побережья от штата Миссисипи до Флориды. Жителей прибрежных районов предупредили об опасности штормового нагона воды, сильного ветра и проливных дождей, сообщает Associated Press.

Согласно прогнозам, в отдельных районах количество осадков может достигнуть 380 мм. Также сохраняется риск внезапных наводнений и образования торнадо.

"Местные власти принимают меры предосторожности, в том числе организуют эвакуацию жителей наиболее уязвимых прибрежных районов", – сообщают местные СМИ.

По мере продвижения в глубь материка ураган, как ожидается, начнет ослабевать.

Данные о местоположении и интенсивности стихии могут меняться. Национальный центр США по наблюдению за ураганами продолжает публиковать оперативные сводки.

В сентябре на планете бушевали три урагана в Тихом океане, принесшие немало хлопот жителям Гавайев, берегов Мексики и Южной Калифорнии.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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