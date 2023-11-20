Сила ветра: как в регионах Казахстана устраняют последствия небывалого урагана

В Северном Казахстане уже третьи сутки устраняют последствия сильнейшей метели. Там из-за непогоды 150 сел остаются без электричества. Похожая ситуация в Акмолинской области, также там упала водонапорная башня. В городах и селах Павлодарской и Карагандинской областях вводят режим ЧС.

О последствиях небывалого урагана в регионах страны рассказывают корреспонденты Zakon.kz.

Северо-Казахстанская область

За считанные часы в Север-Казахстанской области выпало 2/3 месячной нормы снега, ситуацию усугубил шквалистый ветер, который оборвал линии электропередач и обрушил опоры в 11 из 13-ти районах области. Без электричества остались 217 населенных пунктов и около 3 тысяч абонентов. Большинство из них до сих пор не вернулись к нормальной жизни. Провода оборваны и лежат прямо под ногами.

Фото жителей СКО

"На данный период ремонтно-восстановительные работы проводятся распределительными электросетями. У нас в 10-ти районах 150 населенных пунктов и более 21 тысячи остаются без электричества". Сакен Агзамов, начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС СКО

Порывы проводов и повреждения опор линии электропередач оказались настолько серьезными, что сельчане практически по всему региону моментально остались без света. И тут – же без воды.

Фото жителей СКО

"Как дунуло еще в ночь на субботу, так сразу по всей округе и отключили электричество. Провода порвало. Ждем ремонтную бригаду, но сейчас повсюду порывы, поэтому никто даже не знает, когда доберутся до нашего села. Вчера свет давали на пару часов, видимо, как-то нашли возможность, чтобы люди смогли хотя бы воды накачать. В селе все качают воду электронасосами из скважин. Нет света - значит, нет воды. Свечи в магазинах разобрали, но хлеб сегодня привезли, это главное". Светлана, жительница села Красная поляна Тайыншинского района

Жители районных центров при этом столкнулись с более серьезными проблемами, чем те, кто живет в небольших аулах. В самом удручающем положении оказались те, кто проживает не в частных домах, а в многоквартирных. Таких домов в райцентрах сегодня становится все больше. Но стремление к цивилизации и комфорту сыграло злую шутку. Здесь семьи уже третьи сутки не просто без света и воды, но и без отопления.

"Мы живем в квартире в двухэтажном доме. У нас печки нет, пользуемся электроотоплением. Дома очень холодно. У нас двое детей. Очень тяжело. Мало того, что нет отопления, едва отключили свет, как сразу отключилась вода, так как она подается с помощью электронасосов. В магазинах моментально разобрали бутилированную воду. Воду подвезли только сегодня к обеду. Но света так и нет. У меня младшему ребенку полтора года, старшему 6 лет. Дети мерзнут, боимся заболеть. Отопления до сих пор нет, так как нет электричества. Из холодильника все продукты вынесли на балкон. Они замерзли, у нас минус 10 сейчас. Еду приготовить тоже нет возможности". Сергей Семенов, житель поселка Смирново, райцентра Аккайынского района СКО

Фото жителей СКО

Когда жители региона смогут вернуться к нормальной жизни? Этот вопрос пока остается без ответа. Ремонтные бригады работают в авральном и круглосуточном режиме. Но никаких обещаний и сроков окончания работ пока в АО "Севказэнерго" пока не дают.

Акмолинская область

В Акмолинской области тоже устраняют последствия субботнего ураганного ветра. Больше всего пострадали города Косшы, Кокшетау и Аршалынский район. Около пяти тысяч акмолинцев остались без света в эти выходные.

Фото жителей г.Косшы

В селе Берсуат Аршалынского района из-за сильного ветра упала водонапорная башня. Жители остались без электричества и воды. Как сообщили в районном акимате, из-за перебоев в подаче электроэнергии водонапорная башня была опорожнена. Когда начали заполнение, конструкция упала.

"Жертв и пострадавших нет. Без воды сейчас 218 абонентов. В настоящий момент ведутся работы по восстановлению, а также подключение воды в населенный пункт", - рассказали в администрации сельского округа.

В Красноярском сельском округе также произошло аварийное отключение электричества. Сейчас известно, что без благ цивилизации остаются 675 дворов и 21 многоэтажный дом. В Кокшетау ветер снес крыши нескольких зданий. Кровлю жилого многоквартирного восстановит подрядчик, торговые центры будут делать ремонт самостоятельно.

В Косшы под отключение электроэнергии попали 4423 абонента. Чтобы устранить последствия, потребовалось более 20 часов. Кроме того, ветром сорвало крыши 3 домов и поврежден светофор.

"Площадь разрушенной кровли - 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Дом оцеплен, все транспортные средства эвакуированы в безопасное расстояние", - сообщили в пресс-службеакимата города.

Павлодарская область

Неспокойно на выходных было и в Павлодарской области. Как рассказал первый заместитель акима области Серик Батыргужинов, в регионе 83 социальных объектов повреждены в той или иной степени. Большая часть частично лишилась кровли, некоторые – полностью.

"Из них 61 объект образования, 10 объектов здравоохранения, 9 объектов культуры, 3 объекта спорта. Самые сильные удары стихии пришлись на Баянаульский, Щербактинский, Аккулинский, Павлодарский районы, а также на областной центр, города Экибастуз и Аксу. Акиматами этих населенных пунктов объявлен режим ЧС, он необходим, чтобы все восстановить в кратчайшие сроки", - информировал Серик Батыргужинов.

С 21 ноября бригады приступят к ремонту. А сегодня власти обещают, что будет завершена работа по восстановлению подачи электроэнергии в села. Пока 28 населенных пунктов остаются без света.

"Всего во время шторма на электрических сетях возникло 246 повреждений. В результате были отключены от снабжения более 70 тысяч жителей и более 6,6 тыс. юридических лиц. Не везде снабжение удалось восстановить, так как пострадали даже линии в 110 кВ, то есть высоковольтные линии на серьезных опорах. В таких случаях подключение проводится постепенно, но сегодня все села будут обеспечены", – обещает заместитель областного акима.

На данный момент пришли в норму параметры теплоподачи с Экибастузской ТЭЦ, работа которой была остановлена на 2 часа в связи с отключением основной и резервной подстанций, запитанных от Экибастузской ГРЭС-1.

Он отметил, что с момента начала непогоды чиновники региона перешли на круглосуточный режим работы. На совещании областного штаба был оперативно разработан и озвучен алгоритм действий.

По данным "Казгидромет", 18 ноября скорость при порывах ветра в Павлодарской области местами достигала 37 м/с. С корнем были вырваны деревья, падали столбы, светофоры, баннеры - всего 170 случаев. Зафиксированы многочисленные случаи повреждения не только коммунальной, но и частной собственности - пострадали кровли, автомобили, стеклопакеты на балконах.

В акимате Павлодарской области пояснили, что физические лица вправе рассчитывать на возмещение убытков, для этого надо написать заявление и в течение месяца и предоставить подтверждающие документы. Общий ущерб, нанесенный коммунальной и частной собственности, еще предстоит подсчитать.

Сейчас во всех пострадавших регионах Казахстана от непогоды идут восстановительные работы. Режим ЧС ввели в Павлодарской и Карагандинской областях. Чиновники отмечают, что стараются максимально быстро отремонтировать поврежденные линии электропередач, а также возобновить подачу воды и отопления. На полную ликвидацию понадобится несколько дней.