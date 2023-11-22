В Кызылорде открыли мемориал историческим личностям из Республики Корея

В подарок гостям Казахстана во время церемонии открытия была вручена униформа двадцатых годов. Мемориал открыт в честь Ге Бон У и Хон Бом До, исторических личностей Республики Корея, судьбы которых тесно переплелись с историей народа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Для дружбы нет расстояний

В Кызылординской области побывала делегация из Южной Кореи во главе с вице-министром этой страны по делам патриотов и ветеранов Юн Джон Джин и депутатом парламента Республики Корея, председателем Казахстанско-Корейской межпарламентской ассоциации дружбы, председателем объединения имени генерала Хон Бом До У Вон Сик.

В Кызылорде делегаты встретились с акимом Кызылординской области Нурлыбеком Налибаевым, посетили университет имени Коркыта-ата, где, кстати, при поддержке Республики Корея открыт центр искусственного интеллекта.

Корейские гости побывали в недавно созданном в Кызылорде центре семейного воспитания "Анаға тағзым", а также совершили экскурсию по областному историко-краеведческому музею, которому исполнилось в этом году 85 лет.

Также они ознакомились с мемориальной доской, открытой 22 августа 2023 года на здании по проспекту Назарбаева, где в 1964-1978 годах располагалась редакция газеты "Корё ильбо" и приняли участие в открытии реконструированного мемориального комплекса Хон Бом До и Ге Бон У.

Последнее мероприятие было очень важным, ведь к личностям Ге Бон У и Хон Бом До в Южной Корее относятся очень трепетно. Первый – просветитель, автор учебников на корейском языке, второй – революционер. И гуманитарий, и воин вписаны в анналы истории страны своего происхождения, но и, ввиду того, что часть жизни они провели на юге Казахстана, весьма уважаемы и казахстанским народом.

На открытие мемориала в Кызылорде были приглашены представители города Байконыра. Россияне вручили Ассоциации корейцев Казахстана и официальной делегации Республики Корея комплекты военной формы одежды образца 1920-х годов: в таком обмундировании батальон Хон Бом До отстаивал независимость корейского народа в рядах советской армии.

Фото предоставлено горадминистрацией Байконыра

История Хон Бом До

Хон Бом До был уникальным человеком, одной из ключевых фигур антияпонского сопротивления в Южной Корее конца девятнадцатого - начала двадцатого века.

Отметим, что в 19 веке в японском обществе существовала идея о необходимости аннексии Кореи. И в 1873 году несколько японских политиков призвали правительство к походу на Корею. Но тогда правительство Японии решило, что у страны недостаточно ресурсов для этого демарша. Конкурентами Японии за влияние в Корее были Россия и Китай. Но, одержав победу в японско-китайской и русско-японской войнах, Япония стала единолично вести политику в отношении Кореи, и 17 ноября 1905 года между Японией и Кореей был подписан договор, превращавший Корею в протекторат Японии. А 22 августа 1910 года был подписан договор о присоединении Кореи к Японии, Корея стала японской колонией. Колониальный период был долгим, по сути дела, он завершился после капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Десятки лет власть в Корее принадлежала японскому генерал-губернатору и эта эпоха в Корее была отмечена скоростными темпами экономического роста, начавшейся индустриализацией, увеличением продолжительности жизни населения, реформами в образовании. Но коренные жители страны подвергались дискриминации по национальному и культурному признаку. Вооруженными группами местного населения велась партизанская война, героем которой и был Хон Бом До.

В истории сохранился уникальный документ - автобиография этого человека, написанная им самим 4 июля 1932 года в СССР, на Дальнем Востоке, в селе Сентухинка. В 1937 году во время массового вынужденного переселения корейцев с Дальнего Востока на казахские и узбекские земли Хон Бом До попал в Кызылорду. В те годы на Дальнем Востоке СССР проживали 172 тысячи этнических корейцев. Практически все они были выселены. В Кызылорде Хон Бом До стал работать сторожем в корейском театре, проработал там до пенсии и ушел на заслуженный отдых. Когда началась Великая Отечественная война, Хон Бос До обратился в городской военкомат с просьбой отправить его на фронт. Ему отказали, ведь мужчине уже было под 75 лет.

Скончался революционер 25 октября 1943 года, похоронили его в Кызылорде, на могиле установили скромный беленый обелиск с красной звездой. Позже вместо обелиска появился мемориал, сначала только Хон Бом До, еще через несколько лет мемориал вырос в мемориальный комплекс, здесь появилась еще и памятная доска Ге Бон У.

История Ге Бон У и то, как он оказался в Казахстане

Просветитель и герой революции, имя которого почитаемо корейским народом, Ге Бон У родился в 1880 году в уезде Енхын Кореи в бедной крестьянской семье. Ге Бон У рано познал горе и все трудности сиротства, оставшись без отца в 11 лет. Это был человек, стремящийся к знаниям и передававший знания другим: едва окончив среднюю школу, в 18 лет он уже сам работал учителем, сначала в школе Хенмен в родном уезде Енхын, затем в школе Енсен уезда Хамхын. Аннексия Кореи Японией заставила его сделать выбор между тем, смириться с положением дел, или покинуть страну, и на долгие годы Ге Бон У уехал в Китай. Там он также учительствовал и написал свои первые учебники для корейских школ. Девиз своей жизни этот человек определил такой: "Тигр после смерти оставляет шкуру, человек знания".

В Китай Ге Бон У привез мать, жену и маленькую дочь, он очень любил свою семью и всегда заботился о ней. Всего у него было пятеро детей. Он открывал с соратниками бесплатные школы для молодых корейцев, где, кроме знаний, молодые люди получали патриотическое воспитание. Весной 1912 года Ге Бон У отправился в ознакомительную поездку по Дальнему Востоку, который поразил его. В то время только во Владивостоке проживало порядка 20 тысяч корейцев, а местом компактного их проживания было поселение Синханчон, где имелись национальные школы, выходили газеты на корейском языке. В марте 1920 года в Шанхае Ге Бон У вступил в коммунистическую партию Кореи и был назначен редактором журнала "Колокол свободы", но работал им недолго, в августе того же года по направлению Временного правительства он уехал на учебу в Москву. В итоге Ге Бон У с семьей остался на Дальнем Востоке, откуда в 1937 году был депортирован в Кызылорду.

Всю свою жизнь этот человек с незаурядными знаниями неустанно писал: создал учебники по истории и географии Кореи, хрестоматию религиозных праздников, учебники корейской грамматики, ряд фольклорных произведений, сотни статей.

По прибытии в Кызылорду Ге Бон У работал учителем корейского языка в средней школе им. 20-летия ВЛКСМ. А после того, как национальные школы были реорганизованы, полностью посвятил себя научно-творческой деятельности. Ге Бон У был одним из родоначальников корейской советской литературы. Но самое главное, что даже находясь вдали от родины, он оставался истинным патриотом Кореи. Он так и не вернулся на историческую родину, скоропостижно скончавшись в 1959 году. А в 1995 году в Сеуле национальному герою Кореи Ге Бон У была посмертно присвоена высокая государственная награда – орден "За заслуги в строительстве государства степени "Независимость".